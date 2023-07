Pescatori e Coldiretti protestano contro le nuove direttive UE, che eliminerebbero le aree di pesca e vietano quella a strascico, mettendo di conseguenza a rischio alcuni piatti della tradizione culinaria regionale e favorendo le importazioni dall’estero. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha ascoltato le rivendicazioni dei pescatori sambenedettesi.

ASCOLI PICENO – Prima della festa, la protesta. Si apre infatti con i malumori dei pescatori, questa volta nei confronti delle nuove direttive UE e condivisi dal ministro dell’Agricoltura e da Coldiretti, il Villaggio che per tre giorni rimarrà allestito tra rotonda Giorgini, viale Moretti, viale Buozzi e lungomare e giardino Nuttate de Lune a San Benedetto del Tronto. Se alle 17:00 di oggi si darà il via a tre giorni di eventi, spettacoli e concerti, la mattinata odierna si è aperta con la vibrante protesta di centinaia di pescatori, che fina dalle prime ore si sono radunati al porto di San Benedetto del Tronto.

La protesta è nei confronti delle nuove direttive UE, che vieterebbero la pesca a strascico ed eliminerebbero le aree di pesca. La conseguenza non sarebbe soltanto una mancata tutela nei confronti del lavoro degli operatori marittimi nostrani, che dovrebbero dunque fare ulteriormente i conti con le importazioni dall’estero, e una minor qualità del pescato, con conseguente aumenti dei rischi per la salute. Ma anche, perchè in questo modo verrebbe minata la sopravvivenza di alcuni piatti tradizionali della cultura culinaria regionale, non soltanto di Regione Marche. Brodetto, calamari ripieni, frittura di paranza ed altre pietanze della tradizione marinara rischierebbero dunque di sparire.

Mentre in mare le barche rumoreggiavano con le sirene, a terra i cuochi pescatori hanno preparato questi piatti per ricordare all’Europa qual è la posta in palio. Le preoccupazioni dei pescatori sambenedettesi sono condivise da Coldiretti, per bocca del presidente Ettore Prandini, e dal ministro Francesco Lollobrigida, che questa mattina ha ascoltato gli operatori marittimi sambenedettesi, ai quali ha promesso vicinanza ed attenzione da parte del governo.

Entrambi saranno presenti anche nel pomeriggio, alle ore 17:00, all’inaugurazione ufficiale del Villaggio di coldiretti a San Benedetto del Tronto, che per tre giorni diventerà la capitale enogastronomica d’Italia. Non solo degustazioni e assaggi, anche pet therapy per bambini, eventi sportivi, animazione, spettacoli pirotecnici, concerti ed altri appuntamenti ancora. Molti degli eventi organizzati sono già andati soldout e c’è grande attesa per l’apertura del Villaggio coldiretti a San Benedetto del Tronto, dal quale sono attesi grossi benefici al territorio.