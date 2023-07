Governance Poll 2023: Fioravanti è il secondo sindaco più apprezzato d’Italia

TERAMO – La campagna di informazione e sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, sta dando i suoi frutti: 6 quelle tentate nei giorni scorsi in tutta la provincia, nessuna quella andata a buon fine. In tutti i casi le vittime hanno fiutato l’inganno e si sono rivolte ai Carabinieri. Quelli veri.

I truffatori infatti, si sono presentati come avvocati, o non meglio identificati marescialli, per convincere gli anziani contattati a versare una cauzione in contanti per risolvere una grave questione legale che riguardava figli o nipoti. Spesso incidenti stradali con vittime causati dai famigliari delle persone contattate.

Il primo tentativo è stato fatto a Torricella Sicura, dove oltretutto era avvenuto un arresto per il medesimo reato nei giorni precedenti. Dopo un’ora di conversazione per persuadere una donna a pagare le spese legali per un processo per direttissima che coinvolgeva il figlio, ovviamente inesistente, i truffatori hanno desistito quando la signora ha rivelato di abitare vicino alla caserma dei Carabinieri.

A Tossiccia invece, l’anziano contatto non ha creduto all’interlocutore, consapevole che il figlio si trovasse al lavoro, ed ha chiamato i Carabinieri. Anche a Teramo un anziano non ha creduto al tranello, dicendo alla persona che lo aveva contatto di essere stato messo in guardia che nessuno può chiedere denaro in contanti a seguito di incidenti stradali. Molto più sbrigativa una signora di Basciano che dopo aver detto allo sconosciuto che la stava importunando di aver visto la figlia poco prima ha messo giù ed ha chiamato i Carabinieri.

Ancora in città, un sedicente maresciallo ha contatto una signora, assumendo un atteggiamento quasi autoritario ed arrivando perfino ad alzare la voce con l’anziana, che si ostinava, senza successo, a chiedere il nome del presunto maresciallo. Visto che il finto militare non mollava il colpo, la donna ha messo giù ed ha chiamato i Carabinieri. Nella frazione teramana di Sardinara infine, il finto maresciallo e successivamente un non meglio identificato maresciallo Rossi, hanno convinto il figlio di un’anziana a recarsi in tabaccheria per acquistare una marca da bollo per un processo relativo ad un incidente che aveva coinvolto il nipote dell’anziana. Sono rimasti sempre in linea, ma quando l’uomo è arrivato nell’esercizio la comunicazione si è interrotta. si pensa che l’obiettivo fosse quello di lasciare da sola l’anziana, ma fortunatamente, nulla di male è accaduto.

Le 6 tentate truffe agli anziani non andate a buon fine nella provincia di Teramo nei giorni scorsi, inducono dunque i militari dell’Arma a pensare che che la campagna di informazione messa in atto si stia rilevando efficace e proficua.