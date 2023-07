I treni TUA fermeranno a Martinsicuro: da lunedì 10 luglio, ogni giorno 9 corse in più

Un cittadino di origine rumena, sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol, è stato arrestato dai Carabinieri di Giulianova.

TERAMO – I carabinieri del Norm hanno arrestato a Giulianova un uomo rumeno ricercato a livello internazionale. Sul suo capo pendeva un mandato di carcerazione emesso dal Tribunale di Southend nel Regno Unito.

Nell’ottobre del 2021, mentre si trovava alla guida di un furgone, investì una persona, una donna, che morì tre giorni dopo, in seguito alle ferite riportate. Già nel 2022, il Tribunale britannico emise un ordine di cattura per omicidio colposo, che però non venne eseguito. L’uomo infatti, si era nel frattempo reso irreperibile ed aveva lasciato il Paese. L’ordine di cattura è stato dunque esteso in ambito internazionale e tramite il servizio di Cooperazione internazionale di Polizia, la segnalazione dell’arresto è stata inserita in tutti i sistemi informatici dei Paesi membri dell’Interpol.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 luglio, i militari del Norm si sono appostati in sua attesa. L’uomo infatti stava eseguendo alcune consegne di derrate alimentari per la grande distribuzione organizzata, quando è stato fermato presso un punto vendita. Gli accertamenti hanno confermato che la persona fermata a Giulianova era il ricercato a livello internazionale.

L’uomo non ha opposto resistenza, ma è rimasto stupito dall’ordine di cattura. E’ stato poi accompagnato nel carcere di Teramo, a disposizione del presidente della Corte d’Appello di L’aquila, per l’udienza di convalida dell’arresto e in attesa che vengano completate le procedure per l’estradizione in Regno Unito, dove dovrà scontare la sua condanna.