III edizione di “Segura Tempora” a Martinsicuro sabato 22 e domenica 23

TERAMO – Entra nel vivo il ricco calendario degli eventi culturali di Martinsicuro. Chiusa brillantemente la prima edizione della Rassegna Letteraria Neon e la quinta edizione del Festival Improvvise Azioni, l’Amministrazione comunale – Cultura e Beni Culturali – si prepara alla III edizione di Segura Tempora: ai confini del regno di Carlo V, incentrata sulla figura del capitano Martin de Segura, nobile spagnolo ed alto funzionario del Regno di Napoli, al quale la città deve il suo nome.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con il “Gruppo Archeologico del Medio Adriatico” (G.A.M.A.), l’Associazione culturale “Nuovo Teatro Piceno” e l’Associazione Culturale Franche Villanesi, si avvarrà della direzione artistica di Gianfranco Fioravanti e della partecipazione dei comitati di quartiere e dell’Associazione Rematori Martinsicuro.

L’evento è patrocinato dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo, dal Comune di Colonnella, dalla Città di Francavilla al Mare e con il contributo della Regione Abruzzo e della Fondazione Tercas.

«Nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale e degli organizzatori – dice la delegata alla cultura Camaioni Giuseppina – si è voluto non solo tramandare tradizioni e costumi, ma anche mantener fede a ciò che la storia locale, inserita nel più vasto ambito europeo, ci documenta». Quest’anno verrà fatta luce sulla figura femminile dell’epoca, attraverso “Il Sogno di Carlo V”, in programma per sabato 22 luglio, alle ore 21:15 presso la Torre Carlo V, spettacolo che intende comunicare le emozioni che si sono materializzate nel corso delle ricerche effettuate sulla vita dell’imperatore in relazione con donne di potere del Rinascimento. Una vicenda ricca di luci e ombre di un uomo straordinario per grandezza e fragilità, abilmente ideata e messa in scena dall’associazione Culturale le Franche Villanesi, membro ufficiale dell’Itinerario culturale del Consiglio d’Europa Le Vie di Carlo V.

Domenica 23 luglio sarà la volta del Corteo in Costume, con la partecipazione dei quartieri di Martinsicuro e del Comune di Colonnella che sarà presente con “Il Barone Benedetto Rosales” e la sua corte e con la collaborazione de il “Gruppo dell’insediamento del Podestà di Castel di Lama”, il “Palio della Balestra di Castel di Lama”, gli Sbandieratori della “Cavalcata dell’Assunta di Fermo”. Si partirà dal Lungomare Europa alle ore 21:15, percorrendo via Aldo Moro si giungerà in Piazza Cavour alle ore 22:00, dove prenderà il via lo spettacolo con fuochi e acrobatica “Cantiche”, a cura di “Accademia Creativa”.

L’obiettivo dell’amministrazione, con la III edizione di “Segura Tempora”, è la valorizzazione della millenaria storia di Martinsicuro e dei suoi beni culturali, ovvero della Torre e della Casa doganale costruite proprio sotto il dominio di Carlo V, che attualmente ospitano il Museo Archeologico “Antiquarium di Castrum Truentinum”. I reperti esposti si datano dalla tarda età del bronzo fino all’epoca romana e medievale e testimoniano che tutta l’area a ridosso della foce del fiume Tronto in prossimità della via Salaria era commercialmente molto vivace nelle diverse epoche.