In bici con la refurtiva nel portapacchi: arrestato a Tortoreto Lido ladro seriale

I militari del Norm e della stazione di Alba Adriatica stavano tenendo d’occhio da giorni la zona del “ferro di cavallo”, dove avevano notato un insolito via vai. Ieri, durante un appostamento, hanno colto in flagrante un martinsicurese mentre cedeva cocaina.

TERAMO – Già da alcuni giorni i Carabinieri erano appostati nella zona del “ferro di cavallo” di Alba Adriatica, dove ieri è stato compiuto un arresto per spaccio. Diverse le segnalazioni giunte ai militari circa un insistente e sospetto via vai di persone, soprattutto giovani, che dopo un rapido scambio di battute con un ragazzo di 28 anni, di origine straniera ma residente a Martinsicuro, si allontanavano a passo spedito. Dopo aver raccolto abbastanza materiale, ieri pomeriggio i Carabinieri sono entrati in azione.

Nei pressi di una piazzetta, hanno assistito all’ennesimo scambio, un involucro in cellophane rapidamente passato di mano in mano, ed hanno fatto scattare i controlli. In questo modo hanno appurato che il ventottenne aveva appena ceduta una dosa di cocaina. Spacciatore arrestato ed acquirente segnalato alla Prefettura in qualità di consumatore.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto altro stupefacente nell’abitazione del ragazzo tratto in arresto al “ferro di cavallo” di Alba Adriatica. Posto agli arresti domiciliari, è in attesa dell’udienza di convalida.