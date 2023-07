Inaugurata la prima mostra fotografica “Scopri Castelli”

Successo per la prima edizione dell’evento d’arte “Art in ShowRoom”, svoltosi a Martinsicuro con l’esposizione delle opere dell’artista Mirko Luciani. La mostra resterà in allestimento per tutta la settimana.

TERAMO – E’ andata in scena nel pomeriggio di venerdì 16 giugno, all’interno della sala mostra della T&T di Martinsicuro, la prima edizione di Art in ShowRoom – un viaggio tra Arte&Design. Ospite d’eccezione il poliedrico artista Mirko Luciani che, con sapiente cura del dettaglio, ha esposto alcune delle sue opere più rappresentative all’interno dello showroom dell’azienda martinsicurese. Tanti i presenti che hanno potuto toccare con mano un percorso emozionale, pensato per portare alla luce lo stretto connubio tra l’arte e il design di interni.

Alduino Tommolini e Mirko Luciani

«La casa dove noi tutti trascorriamo gran parte della nostra vita – dichiara Mirko Luciani, che di recente ha esposto in importanti mostre milanesi – è un estensione della nostra anima. Quando l’arrediamo è l’emozione e gli autentici colori della nostra verità interna che dobbiamo ascoltare, e non assecondare influenze esterne. È il nostro intimo dialogo con noi stessi che deve guidarci la mano. Ed i professionisti del settore devono saper cogliere proprio queste emozioni, dialogare con il cuore del cliente. Non è questione di bello o di brutto, ma di ciò che ci fa stare veramente bene nel nostro ambiente familiare».

«Come tradizione del nostro gruppo, abbiamo voluto ancora una volta, percorrere una nuova via del fare impresa – le parole del dottor Alduino Tommolini, amministratore unico della T&T srl – Tracciare un ponte ideale tra il mondo del design d’interni e l’arte. Una grande occasione per ribadire quanto i valori dell’umanesimo e dell’arte siano importanti quando si parla “del fare casa. Un ringraziamento ai numerosi ospiti intervenuti ed all’artista con un presto arrivederci alle prossime occasioni di connubio tra genio artistico e interior design». La mostra di Mirko Luciani resterà aperta al pubblico all’interno dello showroom di T&T in via dei Castani a Martinsicuro per un’altra settimana.