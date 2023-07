Due incidenti nell’ascolano: 4 feriti in un tamponamento sull’Ascoli-Mare e tragedia sfiorata sulla Statale a San Benedetto

Grave una ragazza trasportata d’urgenza in eliambulanza in ospedale, dopo un incidente tra un’auto ed un camion avvenuto sull’Ascoli-mare, con in tutto 4 feriti. A San Benedetto, sulla Statale, un’auto ha colpito il guardrail ed ha invaso la corsia opposta colpendo un’altra vettura, poi è fuggita senza prestare occorso.

ASCOLI PICENO – Non è stata una giornata semplice quella vissuta dagli automobilisti ieri, martedì 4 luglio, sulle strade della provincia. Il primo incidente si è verificato sull’Ascoli-Mare nel pomeriggio, intorno alle 16:30, all’altezza di Monteprandone, con 4 feriti. Un’auto con a bordo 4 giovani, 3 ragazze ed un ragazzo, si è scontrata contro un mezzo pesante che trasportava un trattore.

Preoccupano in particolare le condizioni di una delle ragazze a bordo dell’utilitaria scontratasi contro il camion. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto sulla Ascoli-mare in direzione della città, ma in seguito allo scontro la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Traffico in tilt e disagi agli automobilisti protrattisi per due ore, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Il secondo incidente invece è avvenuto sulla Statale nel corso della notte ed ha avuto per protagonista un pirata della strada, fuggito dopo aver sfiorato una tragedia di grandi proporzioni. In zona villa Brancadoro, un’auto, che in base alle testimonianze sarebbe un veicolo scuro di grossa cilindrata, ha seminato il panico: dopo aver impattato contro il guardrail, l’auto impazzita è piombata sulla corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un altro veicolo dalla direzione opposta, ma fortunatamente l’impatto è avvenuto sul fianco del mezzo e nessuno è rimasto ferito in seguito all’invasone di carreggiata. Il frontale è stato evitato per una questione di attimi.

L’auto impazzita dopo aver causato l’incidente non si è fermata a prestare soccorso, ma si è dileguata a gran velocità. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia stradale che hanno compiuto i rilevamenti del caso per risalire al pirata della strada. Le verifiche coinvolgeranno in particolare alcuni detriti staccatisi dal mezzo ricercato. Al contempo, verranno passate al setaccio le immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati in zona.