Il rapper torinese campione di freestyle è l’artista più atteso del luglio martinsicurese. Il consigliere comunale con delega al Turismo Umberto Barcaroli: «evento molto atteso specie tra i più giovani e non mancheranno le sorprese».

TERAMO – L’estate martinsicurese va bene, ma non benissimo, ma in questo caso si tratta di un successo. Questa sera in piazza Cavour a Martinsicuro infatti, si esibirà in concerto Shade, nome d’arte del rapper torinese Vito Ventura. Inizio concerto ore 21:30, l’ingresso è gratuito.

La locandina dell’evento.

Presente sulla scena hip hop fin dall’adolescenza, quando si fece notare per le sua abilità di frestyler, Shade nella sua carriera ha macinato successi e dischi di platino. Ha anche preso parte a diversi progetti da doppiatore e da conduttore televisivo.

«Siamo molto felici di ospitare uno degli artisti più noti del panorama musicale italiano – commenta il consigliere comunale Umberto Barcaroli – si tratta di un evento molto atteso, specie tra i più giovani, che oltre ad allietare l’estate di turisti e residenti, richiama visitatori da fuori e permette a Martinsicuro di accrescere la sua notorietà. Siamo sicuri che questa sera il concerto sarà un successo e ci sarà anche qualche sorpresa».

Tutto pronto dunque per il concerto di Shade in piazza Cavour a Martinsicuro. In giro per il paese sono state individuate diverse aree parcheggio, ad esempio quelle del quartiere Santa Rita e della stazione, ed in piazza sono state prese le precazioni necessarie in termini di sicurezza ed efficientamento: sono stati installati alcuni generatori e sono stati posizionati i dissuasori.

Umberto Barcaroli.

«Non si tratta né del primo grande evento dell’estate martinsicurese, né dell’ultimo – continua Barcaroli -.Abbiamo cercato di approntare un cartellone quanto più eterogeneo possibile, che potesse soddisfare sia il gusto del pubblico più giovane, che di quello un po’ più maturo. Se il concerto di stasera è rivolto soprattutto ai giovani ed ai giovanissimi, quello di Pupo a Ferragosto, ad esempio, è pensato per persone più attempate. Ma siamo sicuri, che con il ricco programma che abbiamo allestito, tutti potranno divertirsi».

Non solo Shade e Pupo faranno cantare e ballare i martinsicuresi quest’estate. Ricco e variegato infatti si presenta il programma estivo: «Al di là di due nomi così altisonanti, sono tanti gli eventi che abbiamo organizzato e che sono sicuro riscuoteranno successo e consensi. Uno su tutti, la serata con dj set del gruppo Discoteca 89 che riporterà alla Rotonda Las Palmas i grandi successi degli anni ’80 e ’90. L’evento la scorsa primavera ha richiamato migliaia di persone ad Ascoli e noi crediamo di poter fare la stessa cosa».

Prosegue dunque l’estate martinsicurese che ha già visto susseguirsi parecchi appuntamenti e che ne prevede tanti altri ancora, di varia natura. Uno su tutti, il ritorno del carnevale estivo a Martinsicuro e Villa Rosa, dopo una decade di assenza.