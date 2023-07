L’Azienda martinsicurese ha voluto celebrare con dipendenti, clienti e collaboratori questo importante traguardo.

TERAMO – Una festa in piena regola, quella andata in scena nel pomeriggio di venerdì 28 luglio, all’interno della piattaforma logistica di via dei Castani di Martinsicuro, dove si sono ritrovati clienti, dipendenti e collaboratori della T&T per celebrare i 25 anni della ditta fondata nel 1998 dai fratelli Alduino e Piero Tommolini. Una tradizione di famiglia iniziata nel 1921 quando il padre, Francesco Tommolini, dava il via alla sua lunga carriera nel campo dei materiali di costruzione (insieme a suo padre Domenico).

«Oggi siamo qui a celebrare i 25 anni della T&T – le parole di un commosso Alduino Tommolini – Fondata nel 1998 insieme a mio fratello Piero. In questi bellissimi 25 anni, a guidare il nostro cammino sono stati senza ombra di dubbio gli insegnamenti di nostro padre che ci hanno trasmesso l’essenza del nostro essere oggi imprenditori e fieri esponenti della cultura del Lavoro Italiana. E’ bellissimo essere qui oggi insieme a tutti voi e faccio fatica a trattenere l’emozione di questo momento. Ci tengo a ribadire oggi quello che da sempre contraddistingue il nostro credo aziendale, ovvero che il profitto per noi non sarà mai il primo obiettivo bensì una naturale conseguenza del lavoro quotidiano e dei sani valori che contraddistinguono il nostro modo di fare impresa».

Con l’occasione è stato presentato lo speciale logo dei 25 anni dell’azienda, realizzato dall’ufficio marketing di T&T di Martinsicuro, ed è stata consegnata a tutti i presenti una t-shirt celebrativa raffigurante il logo celebrativo con al centro un cavallo, elemento chiave dell’edilizia ai tempi in cui prese vita proprio questa ultracentenaria tradizione di famiglia.