Maltrattamenti alla madre ed alla sorella: arrestato tre volte in quattro giorni

Scaduto il Foglio di Via Obbligatorio al quale era sottoposto, è tornato ad Ascoli Piceno ed ha cominciato a dare il tormento alla madre ed alla sorella, che hanno sporto querela. Arrestato e rimesso in libertà una prima volta, non si è allontanato dal Comune, come gli era stato intimato, ed ha creato altri disordini.

ACOLI PICENO – Potrebbe aver battuto un record l’uomo residente nel maceratese che è stato arrestato 3 volte in 4 giorni ad Ascoli. Prima ha dato il tormento alla madre ed alla sorella, che esasperate dalle sue condotte, lo hanno querelato. Poi, anziché lasciare il territorio comunale come gli era stato intimato, ha creato disordini in un bar ed è stato nuovamente arrestato. In seguito, è scattato il terzo arresto, quello che l’ha condotto in carcere, ed è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio della durata di tre anni.

La quattro giorni di follia è cominciata la notte dell’11 luglio scorso. L’uomo, scaduto un Foglio di Via Obbligatorio che gli impediva di far rientro ad Ascoli Piceno, si è ripresentato a casa della madre e della sorella. Non proprio un ricongiungimento famigliare strappalacrime: le donne hanno cercato a più riprese di allontanarlo, a causa delle sue condotte vessatorie, ma lui, scavalcando un muretto, ha fatto irruzione nella casa delle due, iniziando a coprile di insulti e minacce. Si trova in stato di agitazione alcolica. A questo punto alle donne non è rimasto che chiamare il 112.

E’ intervenuta sul posto una volante della Polizia. Nemmeno alla vista degli agenti l’uomo si è placato ed ha continuato a proferire improperi contro le due malcapitate che, esauste, hanno sporto querela. Ai poliziotti hanno raccontato che i comportamenti di quella sera, si ripetevano in realtà fin dagli inizi del mese, quando appunto l’uomo ha fatto ritorno ad Ascoli, dopo la scadenza del Foglio di via Obbligatorio.

Arrestato in flagrante, è stato condotto presso la Casa Circondariale. Il Gip ha convalidato l’arresto, ma l’ha rimesso in libertà emettendo nei suoi confronti un divieto di dimora nella provincia ascolana.

Poche ore dopo aver lasciato il carcere però, nella notte tra il 14 ed il 15 luglio, l’uomo anziché allontanarsi dal comune, si è recato in un bar, si è ubriacato ed ha cominciato ad infastidire gli avventori. Ancora una volta è stato formulato il numero per le emergenze e nel locale sono arrivati i poliziotti. L’uomo ha rivolto a loro insulti e minacce tali per cui è stata formulata l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, commessa anche negli uffici della e così è scattato il secondo arresto.

Anche in questo caso è stato rimesso in libertà ed è stata nuovamente adottata la misura del divieto di dimora. Il Gip però, ha valutato anche la richiesta di inasprimento della pena nei confronti dell’indagato avanzata dal pm, sul conto del quale sono nel frattempo stati raccolti nuovi elementi probatori relativamente agli episodi di violenza domestica da lui commessi, ed ha sostituito il diveto di dimora con la custodia in carcere. Il personale della Squadra Mobile allora, lo ha trasferito presso la locale Casa Circondariale.

Nei confronti dell’uomo arrestato 3 volte in 4 giorni ad Ascoli Piceno, è stato inoltre emanato un nuovo foglio di via Obbligatorio, della durata di tre anni.