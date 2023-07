Martinsicuro, campagna di screening dell’udito gratuito promossa dai Lions Club Val Vibrata

Martedì 1 agosto dalle 16:30 ale 19:30 presso la rotonda Las Palmas di Martinsicuro sarà possibile usufruire di un test dell’udito gratuito, grazie alla campagna di screening promossa da Lions Club.

Alessandro Casmirri

TERAMO – I Lions Club Val Vibrata si trovano ad attivarsi in un nuovo progetto di sensibilizzazione e prevenzione nei confronti della popolazione Vibratiana abbracciando questa volta l’importante sfera dell’udito. Con il supporto, dell’associazione “Nonno Ascoltami” che da anni opera nel settore, martedì 1 agosto 2023, si svolgerà presso la Rotonda Las Palmas a Martinsicuro, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 lo “Screening gratuito dell’udito” e

chi vorrà potrà farsi controllare quest’importante organo di senso, fondamentale per non trovarsi isolato, nell’eventualità di problemi, dal mondo circostante.

Spiega il presidente Lions Club Val Vibrata Alessandro Casmirri: «L’inquinamento acustico, resta un problema di rilevante importanza che spesso provoca patologie che se risolte in tempo evitano disagi e sofferenze; I Lions, dunque, sempre in prima linea e affianco ai cittadini in tema di salute, prevenzione e abbattimento dei problemi sociali».