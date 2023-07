Monte Morrone in fiamme, aperta un’inchiesta, Marsilio: «incendio domato in 36 ore, bene la macchina dei soccorsi»

L’AQUILA – La Procura di Sulmona ha aperto un’inchiesta sull’incendio che ha interessato il Monte Morrone, sei anni dopo le fiamme che avevano già arrecato moltissimi danni alla vegetazione dell’area. Non ci sono molti dubbi sull’origine dolosa del rogo. Gli inquirenti avrebbero individuato il punto di innesco, nei pressi dell’ex cava di Bagnaturo.

Le ricerche relative ai piromani sono in corso e si cercherà di ricostruire i loro movimenti anche mediante le eventuali informazioni catturate dalle foto-trappole, ma non sarà semplice, anche perché molte di esse sono rimaste danneggiate dall’incendio.

Circa un a cinquantina le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, condotte in condizioni tutt’altro che semplici. Le temperature elevatissime e le raffiche di vento hanno contribuito a propagare il fuoco, mentre i canadair in un primo momento non erano disponibili, perché erano stati fatti convergere in Sicilia, messa a sua volta a dura prova dai roghi. Successivamente sul Monte Morrone sono avvenuti diversi sganci d’acqua per domare l’incendio.

Questa mattina ha svolto un sopralluogo sulle zone avviluppate dalle fiamme anche Marco Marsilio, che ha incontrato, tra gli altri anche il sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino, il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero e il presidente del Parco nazionale della Maiella, Lucio Zazzara. Il presidente di Regione Abruzzo ha lodato gli sforzi dei soccorritori, che hanno saputo contenere l’incendio in condizioni molto difficili.

«È grazie alla macchina di Protezione Civile, guidata con maestria dal Direttore Mauro Casinghini e ad altre squadre di soccorso che siamo riusciti a chiudere in 36 ore questo importante incendio, che avrebbe potuto ripetersi per settimane, mettendo a serio rischio la nostra preziosa natura e le nostre comunità. Ovviamente c’è una parte importante del bosco che è andata distrutta.

Ma questo incendio è stato una sfida eccezionale per la Protezione Civile regionale, poiché le condizioni di partenza erano estremamente sfavorevoli anche rispetto all’incendio verificatosi sei anni fa. Il vento impetuoso e le fiamme che si sono propagati rapidamente hanno reso il lavoro dei soccorritori ancora più difficile, ma grazie alla loro esperienza e professionalità, hanno saputo affrontare l’emergenza con efficacia.

La macchina organizzativa ha funzionato bene e questo testimonia la validità delle azioni messe in campo, in questi anni, per potenziare la Protezione civile regionale. In particolare, le fasce tagliafuoco hanno giocato un ruolo fondamentale nel facilitare l’accesso rapido delle squadre di soccorso alle zone colpite dal fuoco. La sinergia tra il Parco e le comunità locali è stata encomiabile. In momenti di crisi come questo, la collaborazione tra istituzioni e cittadini è essenziale per proteggere e preservare il nostro territorio. La nostra regione può essere orgogliosa della capacità dimostrata nel tutelare il proprio patrimonio ambientale – ha affermato con orgoglio il Presidente – La Regione Abruzzo continuerà a lavorare con rinnovato impegno per implementare ulteriori misure di prevenzione e protezione».