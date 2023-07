Ondata di furti a Giulianova: arrestato il presunto responsabile

Secondo Europa Verde, effettuare il dragaggio dell’alveo del torrente Vibrata in questo periodo significa distruggere l’habitat di insetti, uccelli mammiferi ed altri animali, quando sarebbe bastato innalzare gli argini e creare casse di espansione a monte.

TERAMO – Sono partiti in questi giorni i lavori di dragaggio del torrente Vibrata, tra Villa Rosa ed Alba Adriatica. Lavori che non lasciano certo soddisfatta Europa Verde, all’opposizione in consiglio Comunale a Martinsicuro. Secondo gli esponenti della lista, effettuare il dragaggio in questo periodo dell’anno sarà devastante per l’Ecosistema e comporterà costi ingenti, quando invece sarebbe bastato innalzare gli argini e creare casse di espansione più a monte.

Conclusioni che il gruppo aveva già espresso nel dicembre scorso, durante un sopralluogo con il sottosegretario regionale Umberto D’Annuntiis, al quale parteciparono anche gli ingegneri del Genio Civile. In quell’occasione i Verdi suggerirono di innalzare gli argini, creare casse di espansione a monte per far sfogare l’impeto della corrente ed evitare di sradicare le piante dall’alveo, per permettere loro di trattenere il flusso delle acque. Su quest’ultimo punto, i tecnici espressero parere favorevole. In quell’occasione oltretutto, venne rilevato che l’alveo fluviale si era abbassato.

Di tali conclusioni vennero informati a mezzo pec anche la Regione Abruzzo e l’Autorità di Bacino dell’Appennino centrale, ma questa missiva restò lettera morta. I lavori hanno preso avvio e i mezzi sono all’opera.

Il giudizio di Europa Verde sul dragaggio del torrente Vibrata è avverso: «effettuarlo in questo periodo dell’anni, significa distruggere l’habitat di uccelli, insetti e mammiferi, che si riproducono nel periodo estivo e lì trovano rifugio. Un’operazione devastante per l’Ecosistema e dai costi elevatissimi, quando sarebbe bastato un innalzamento degli argini per garantire maggiore sicurezza alle persone».