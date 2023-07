Ragazzino si tuffa in mare e trova un ordigno della seconda guerra mondiale inesploso

Lo scorso sabato15 luglio, due mila persone si sono radunate in un corteo promosso da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro lo stato della sanità marchigiana. Nel mirino dei manifestanti in particolare, il nuovo piano socio sanitario, mobilità passiva e liste d’attesa troppo lunghe. Ieri invece, il presidente di Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore Filippo Saltamarini hanno presentato i nuovi vertici della sanità marchigiana: «Scelte effettuate sulla base di un rigoroso screening esclusivamente professionale. Nuovo approccio che auspichiamo possa portare i primi risultati positivi già nel prossimo autunno».

ANCONA – Erano almeno duemila gli operatori della sanità pubblica che lo scorso sabato 15 luglio si sono radunati ad Ancona per aderire al corteo promosso da Cgil, Cisl e Uil, riunitosi intorno allo slogan «Salviamo la Sanità Regionale». A due giorni dalla manifestazione, ieri, lunedì 17 luglio, il presidente di Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore alla Sanità Filippo Saltamarini, hanno presentato la nuova classe dirigente marchigiana: i nuovi direttori delle AST, Aziende sanitarie marchigiane, del Dipartimento Salute della Regione e dell’Agenzia Sanitaria (Ars). Ambizioso il compito che sarà affidato ai nuovi vertici, come messo in chiaro dal Presidente di Regione: «Da oggi è completa la squadra dei nuovi dirigenti che dovrà attuare la riforma della sanità marchigiana».

E’ ancora Acquaroli ad illustrate i prossimi passaggi: «Siamo in attesa dell’approvazione del nuovo piano sociosanitario che è in discussione in Commissione e che dovrebbe arrivare in Consiglio regionale nelle prime settimane di agosto, per poter essere approvato prima della pausa estiva. Una riforma così complessa si costruisce con la scelta di una classe dirigente che sia in grado di calarla nella migliore maniera possibile. Questo è certamente un percorso lungo; in questo ultimo anno abbiamo cercato di accelerare il più possibile e oggi siamo al nastro di partenza rispetto a quella che, da sempre, è la nostra visione e il nostro programma per la sanità marchigiana. Un nuovo approccio della sanità marchigiana che auspichiamo possa portare i primi risultati positivi già nel prossimo autunno. Nuovo non perché riscritto- sottolinea Acquaroli – ma per l’approccio e la visione che l’ispirano».

Saltamarini ha invece specificato che: «Le scelte sono state effettuate sulla base di un rigoroso screening esclusivamente professionale, che ha portato all’individuazione dei migliori professionisti da incaricare». I nuovi vertici della sanità marchigiana sono Antonio Draisci (dipartimento Salute), Flavia Carle (Ars), Armando Marco Gozzini (AOU Marche), Maria Capalbio (Inrca), Nadia Storti (Ast Pesaro-Urbino), Gianni Stroppa (Ast Ancona), Daniela Corsi (Ast Macerata), Gilberto Gentili (Ast Fermo) e Nicoletta Natalini (Ast Ascoli Piceno). Saltamarini ha poi reso noto che prima dell’incontro con la stampa, i nuovi vertici della sanità si sono incontrati con la Giunta regionale per condividere le direttive sull’attuazione della riforma sanitaria, del nuovo piano socio sanitario e sulla verifica degli obiettivi del PNRR.

La nuova classe dirigente sella sanità marchigiana (Foto di Maurizio Rillo, fotoreporter Giunta Regione Marche)

Contro il nuovo piano socio sanitario regionale, hanno invece puntato il dito operatori e sigle sindacali della sanità marchigiana, nel corteo di Ancona. Tra le criticità segnalate, la mobilità passiva, i tempi di attesa troppo lunghi per le visite mediche e il ricorso alle strutture private. Per i manifestanti è necessario riordinare la rete ospedaliera e le reti cliniche e approvare percorsi diagnostici terapeutici assistenziali più efficienti, aumentare le risorse per la prevenzione e per l’assistenza territoriale, rafforzare i distretti sanitari e implementare la

rete di case e ospedali di comunità.

«Siamo arrivati ad un punto non più tollerabile e siamo in piazza per rappresentare il sentimento di tanti cittadini marchigiani che non ne possono più» afferma il segretario regionale Cgil Giuseppe Santarelli. Gli fa eco Sauro Rossi, segretario regionale Cisl: «La gente è molto sensibile ai temi della salute e della sanità nel suo complesso. E’ comprensibile che sia così perché veniamo da prove impegnative che ci hanno toccato profondamente come durante la pandemia». Dello stesso avviso Claudio Mazzucchelli, segretario regionale Uil: «Pensiamo che la sanità sia una urgenza per questa regione. Abbiamo fatto una manifestazione nel 2021 chiedendo una serie di cose ed adesso siamo arrivati all’approvazione del piano socio sanitario e vediamo che ancora ci sono tante questioni irrisolte».