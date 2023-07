Ragazzo picchiato dal branco a Fano: 5 giovani denunciati

Lo scorso 18 giugno, un drappello di giovani violenti a Fano ha cercato un pretesto per attaccare briga con un ragazzo che passava di lì e dopo averlo circondato, lo hanno pestato selvaggiamente, tanto che ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Dopo una non facile attività investigativa, i Carabinieri sono risaliti al branco che ha picchiato il ragazzo a Fano: denunciati.

PESARO-URBINO – Un ragazzo di 18 anni stava trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici, a Lido di Fano, lo scorso 18 giugno, quando un altro giovane lo ha avvicinato con fare intimidatorio. Questi, in stato di alterazione ed in compagnia di alcuni amici, ha accusato il diciottenne di avergli calpestato la sigaretta che gli era caduta. Si trattava in realtà di un pretesto per attaccare briga ed infatti, durante i successivi scambi, il ragazzo, che cercava di allontanarsi, è stato raggiunto da un pugno in pieno volto scagliato da un atro giovane della seconda comitiva. La situazione è così degenerata ed il branco ha picchiato selvaggiamente il ragazzo, in zona Lido a Fano.

In pochi attimi, il drappello composto da 7-8 persone, ha circondato il giovane e l’ha subissato di pugni e calci. Al termine dell’aggressione il giovane è riuscito a tornare a casa pensando di averla scampata, salvo doversi ricredere un paio di giorni dopo quando, a causa delle ferite, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Non è stato semplice per i Carabinieri identificare i componenti del gruppo che ha picchiato il ragazzo. Erano tutti incensurati e sconosciuti alle forze dell’ordine, ma sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La visione dei filmati, unita al confronto con le testimonianze di chi ha assistito alla scena, ha però permesso ai militari di trovare la traccia che ha condotto ad identificare tutti i responsabili. Si tratta di cinque ragazzi molto giovani, tra i 18 ed i 23 anni, che sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate in concorso.

Nei loro confronti è stato anche chiesta l’emissione di un Daspo urbano dalle zone Lido e Arzilla di Fano.