Rifiuti pericolosi a Montesilvano rinvenuti dalla Guardia Costiera

I Carabinieri lo hanno sorpreso di notte in un bar di Cepagatti nel quale non poteva stare, avendo ricevuto il divieto di avvicinamento a meno di 2 chilometri dalla casa dell’ex compagna e lo hanno tratto in arresto.

PESCARA – Un uomo pregiudicato classe 1984 è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari per non aver rispettato un divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Pescara. L’uomo infatti, non poteva stare a meno di 500 metri dall’ex compagna e a meno di 2 chilometri dalla sua abitazione, a Cepagatti: qui, in un bar ubicato nelle vicinanze della dimora della donna, i Carabinieri lo hanno sorpreso la notte scorsa.

Dopo essere stato tratto in arresto a Cepagatti, l’uomo che ha violato il divieto di avvicinamento, e che in passato ha compiuto reiterati maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, è stato confinato nella sua abitazione di Civitaquana, in attesa del rito per direttissima.