Sei tentate truffe agli anziani a Teramo, Campli, Torricella Sicura e Montorio: le vittime non abboccano

Proseguono i controlli del territorio a tappeto dei militari di tutte le Stazioni della Compagnia dei Carabinieri di Giulianova, del Norm e dei Carabinieri motociclisti.

TERAMO – Tre arresti, quattro denunce, un giovane sorpreso alla guida in stato d’ubriachezza, dodici esercizi pubblici ispezionati , 68 mezzi controllati e più di 150 persone identificate: sono questi i numeri dei controlli a tappeto dei giorni scorsi dai Carabinieri delle stazioni della Compagnia di Giulianova. Alle operazioni hanno preso parte anche i militari del Nucleo Radiomobile e quelli motociclisti.

A Roseto i militi hanno perquisito la casa di un uomo, divenuta meta di frequentazioni continue da parte di giovani sospettati di essere assuntori di stupefacenti. Qui hanno trovato marijuana, cocaina, testosterone e trebolone: l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Domiciliari anche per un soggetto che deve scontare 10 mesi per furto, a Mosciano Sant’Angelo, e per un uomo condannato a 10 mesi per truffa.

A Giulianova una donna è stata denunciata per aver asportato senza pagare merce per 100 euro da un supermercato. La segnalazione è partita dai commessi. Fermata e sottoposta a perquisizione, aveva ancora con sé i prodotti trafugati, che sono stati riconsegnati. Nella stessa località, nella notte i Carabinieri motocilisti hanno fermato ad un posto di blocco un’auto con quattro persone bordo, che hanno mostrato segnali di nervosismo. I militari allora hanno deciso di dare un’occhiata al baule e qui hanno trovato tre borsoni contenti capi d’abbagliamento rubati la mattina stessa da un negozio giuliese. Tutti denunciati per ricettazione e merce riconsegnata. Ancora a Giulianova infine, è stato denunciato per evasione un soggetto confinato ai domiciliari, che non è stato ritrovato a casa nel momento dei controlli.

68 i mezzi controllati. In un caso un giovane alla guida di un’auto con a bordo altri tre suoi coetanei è risultato positivo all’alcol test con un tasso di cinque volt superiore al consentito.