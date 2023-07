Si addormenta sul marciapiede, i passanti chiamano il 118 e lui aggredisce i carabinieri con una stampella

Due giovani assistenti bagnini hanno effettuato a Pescara il salvataggio in mare di un bambino autistico di 10 anni, che si era spinto al largo, fino alle boe, trovandosi in difficoltà.

PESCARA – Piccoli Angeli del Mare crescono: sono molto giovani i due assistenti bagnini Fisa che ieri hanno compiuto il salvataggio in mare di un bambino autistico di 10 anni, in difficoltà al largo. Andrea Di Cintio e Giacomo Verdecchia, una volta udita la richiesta di soccorso della madre, si sono gettato in acqua, hanno raggiunto il piccolo e lo hanno riportato sano e salvo a riva.

«Mi trovavo sopra la torretta a guardare e osservare lo specchio d’acqua con bandiera bianca e mare calmo, quando verso le 13 ho ascoltato il richiamo di una mamma che ha dichiarato che il figlio autistico era in difficoltà poiché allontanatosi fino alle boe che delineano la zona della balneazione – racconta Di Cintio- . Subito mi sono attivato prendendo il Baywatch, pinne, maschera e boccaglio e a nuoto operativo di soccorso, ho raggiunto e rassicurato il bambino autistico in difficoltà. Prontamente il collega Giacomo Verdecchia della postazione Canarie vedendomi in acqua col bambino e capendo il pericolo, ha preso il pattino di salvataggio ed è venuto in nostro aiuto per supportare il salvamento. Appena siamo arrivati sul posto dell’intervento abbiamo fatto salire il bambino sul pattino e lo abbiamo riportato a riva dalla mamma facendo rientrare immediatamente il pericolo».

Soddisfatto il presidente degli Angeli del Mare Marco Schiavone: «Abbiamo avviato questa preziosa collaborazione con la Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) che ci permette di formare i giovani soccorritori con un livello di professionalità altissimo. Chiediamo ai nostri collaboratori di metterci passione e cuore. Il mare è bello, ma è anche continuamente una possibile minaccia per i bagnanti, soprattutto gli anziani e i bambini. I nostri soccorritori sono addestrati non solo alle tecniche di salvamento, di nuoto, di primo soccorso. Ma soprattutto a prevenire o meglio osservare e cercare di informare i bagnanti sui possibili pericoli del mare. Insieme a Carmen Padalino, mia socia, ringraziamo il Presidente della Fisa Raffaele Perrotta per la preparazione dei Soccorritori Acquatici e per la loro professionalità».