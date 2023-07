Si è costituito il ragazzo che ha investito una ragazza sulle strisce a Teramo

Due ragazzi sono stati sorpresi in possesso di una panetto da cento grammi di hashish, mentre un cinquantaduenne si trovava nell’appartamento in cui è stato rinvenuto il grosso dello stupefacente: tutti e tre arrestati in flagrante dai carabinieri di Teramo con l’accusa di essere spacciatori.

TERAMO – Due di essi avevano lo stupefacente addosso, mentre il terzo dei tre spacciatori arrestati in flagrante dai Carabinieri si trovava in uno degli appartamenti in cui è stata effettuata la perquisizione e dove è stato rinvenuto il resto della droga. I tre, due stranieri di 52 e 25 anni ed un italiano di 18, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono ora in attesa dell’udienza di convalida, mentre droga e denaro sono stati sequestrati.

Nella serata di ieri, martedì 25 luglio, i Carabinieri hanno sorpreso i due arrestati più giovani nella frazione di Colleatterrato in possesso di un panetto da 100 grammi di hashish. Dalle successive perquisizioni domiciliari, è spuntato il resto dello stupefacente. In uno dei due appartamenti, si trovava il terzo arrestato. Complessivamente i militi hanno sequestrato circa 450 grammi di hashish e circa mille euro in contanti.