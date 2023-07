Trentennale di Anffas, a Martinsicuro una cena di beneficenza

La marea li ha sorpresi mentre si trovavano sugli scogli, a Casa Mataloni, a Roseto degli Abruzzi, impedendogli il rientro: salvati con una barella per il soccorso in mare.

TERAMO – L’innalzamento della marea ha sorpreso due bagnanti, che sono rimasti bloccati sugli scogli, in località Casa Mataloni a Roseto degli Abruzzi. Momenti di ansia, ma fortunatamente l’intervento del personale dell’Ufficio Locale marittimo ha scongiurato ogni pericolo e i due se la sono cavata solo con qualche piccola escoriazione.

Il 118 infatti ha allertato la Capitaneria di Porto, che si è recata sul posto, accompagnata da un acquascooter adibito al soccorso acquatico condotto da personale dell’Adriatica Servizi.

L’intervento di recupero non è stato semplice: la marea impediva ai due di muoversi in sicurezza sugli scogli e al personale della Capitaneria di Porto di intervenire via mare con i mezzi acquatici.

I militari allora hanno risolto per le vie brevi: si sono tuffati in mare, hanno raggiunto i due bagnanti bloccati sugli scogli a Roseto e li hanno condotti in salvo a riva per mezzo di una barella per il trasporto acquatico. Tanta paura, ma solo lesioni di lieve entità per i due.

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova, il Tenente di Vascello Alessio Fiorentino, ricordando il numero blu per le emergenze in mare 1530, raccomanda a tutti la massima prudenza: «Consigliamo vivamente a tutti i bagnanti di evitare di avvicinarsi alle scogliere ed alle barriere frangiflutti dove è altamente probabile il rischio di infortuni e di incidenti anche gravi a causa della corrente di risacca».