Ai domiciliari a Napoli, fermato per un controllo a San Benedetto: arrestato dopo l’inseguimento

In seguito ad una rovinosa caduta, una cavalla della Quintana di Ascoli Piceno è morta, suscitando rabbia tra gli animalisti. L’onorevole Brambilla chiede al Parlamento di calendarizzare al più presto la sua proposta di legge per vietare tale tipo di manifestazione.

ASCOLI PICENO – La Quintana, la rievocazione storica ascolana che si è svolta domenica scorsa, è stata rovinata da un brutto incidente verificatosi durante la Giostra, in seguito alla quale una cavalla è morta. Il cavaliere della Piazzarola, Nicholas Lionetti, in sella alla cavalla Look Amazing, purosangue inglese di 8 anni, è caduto alla fine della seconda tornata. La caduta è stata rovinosa ed il fantino ha riportato diverse fratture, al pari dell’equino, che ha invece riportato una frattura alla zampa anteriore, e al quale è andata sicuramente peggio. Gli sforzi della clinica veterinaria di Teramo si sono rivelati inutili e l’infortunio è stato giudicato irreversibile. La cavalla infortunatasi alla Quintana di Ascoli è stata abbattuta.

«Il cavallo è stato sottoposto a procedura eutanasica, autorizzata dal legittimo proprietario (Max Ferri della scuderia ‘Isola Azzurra’), per ragioni umanitarie in conseguenza della grave frattura riportata» si legge nella nota stampa della scuderia.

L’episodio, immortalato dalle telecamere, ha suscitato moti di indignazione da parte degli ambientalisti. Una su tutti, la deputata Michela Vittoria Brambilla, già ministro del Turismo, presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, che afferma: «Il fatto che una tradizione sia antica, che vi si riconosca un’intera comunità, non può in alcun modo giustificare le sofferenze e la morte degli animali coinvolti: dobbiamo fermare queste manifestazioni pericolose per uomini e animali, come chiede la mia proposta di legge che ho depositato a inizio legislatura. Quanti cavalli dovranno perdere la vita prima che si metta la parola fine a queste manifestazioni inutili e violente?[..] La morte di una cavalla come Look Amazing è una sconfitta per tutti. Perfino per i sostenitori a tutti i costi di queste “competizioni” fondate sullo sfruttamento degli animali. […] Per questo chiedo al parlamento di calendarizzare al più presto la mia proposta di legge per mettere fine a queste manifestazioni piene di pericoli non solo per gli animali ma anche per gli uomini!».

Sul tema della cavalla morta è intervenuto anche il primo cittadino Marco Fioravanti, che difende la Quintana di Ascoli: «Sono profondamente addolorato per quanto accaduto domenica al campo Squarcia: purtroppo abbiamo assistito a una scena forte, che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere. La Quintana di Ascoli Piceno ama i cavalli e li rispetta: questa è la cultura della nostra rievocazione storica, che fa della tutela e della sicurezza di cavalli e cavalieri la propria priorità. Ecco perché sentire fischi e cori dagli spalti, già prima di quanto accaduto al binomio della Piazzarola ma soprattutto dopo la caduta del cavaliere Nicholas Lionetti e del cavallo Look Amazing, è stato a dir poco vergognoso. Questi comportamenti sono inammissibili e non hanno nulla a che vedere con lo spirito e con i valori della Quintana. Insieme al Consiglio degli Anziani e ai sestieri valuteremo i provvedimenti da prendere, affinché non si assista mai più a simili situazioni».