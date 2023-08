Arrestato parcheggiatore abusivo a Pescara: graffiava le macchine di non gli dava denaro

Ha aspettato che la donna che si era rifiutata di pagarlo si allontanasse, poi si è avvicinato alla sua auto e l’ha graffiata per ripicca, il parcheggiatore abusivo arrestato a Pescara ieri.

PESCARA – Il parcheggione antistante la stazione centrale di Pescara, da diverso tempo oramai è presidiato da diversi parcheggiatori abusivi che chiedono denaro in cambio della “custodia” dei posti auto. Oltre ad essere una seccatura per gli automobilisti, il fenomeno comporta anche alcuni pericoli, in termini di ordine civico. Chi non accetta di pagare, rischia infatti di trovare la propia auto danneggiata, per ripicca. Per questo motivo, nel parcheggio di fronte alla stazione centrale di Pescara, ieri pomeriggio, martedì 8 agosto, un parcheggiatore abusivo è stato arrestato.

Dopo che una donna di 37 anni si è rifiutata di dargli denaro, ha attesa che si allontanasse e le ha graffiato l’auto. L’uomo aveva indicato alla donna un posto libero e, sebbene questa avesse parcheggiato da un’altra parte, aveva preteso dei soldi in cambio del servizio fornito. Quando la donna si è allontanata, lui si è avvicinato alla sua macchina e l’ha graffiata.

L’automobilista però ha visto tutto ed ha avvisato le forze dell’ordine. Poco dopo una volante della polizia ha rintracciato il responsabile, un italiano senza fisa dimora, e l’ha denunciato per tentata estorsione e danneggiamento.