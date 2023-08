Carlo Cottarelli a Collarmele per il Festival dei Giovani dell’Appennino

L’economista Carlo Cottarelli è l’ospite d’onore della terza edizione del Festival dei Giovani dell’Appennino, che raduna i ragazzi delle comunità inferiori ai due mila abitanti sparse per la catena.

L’AQUILA – Alcune delegazioni sono già arrivate, altre sono ancora in viaggio verso Collarmele, dove, presso la Torre dell’Orologio, si terrà il Festival dei Giovani dell’Appennino 2023, giunto alla sua III edizione, che vedrà come ospite d’onore Carlo Cottarelli. Il professore e già senatore, per un momento in odoro di soglio esecutivo, terrà una Lectio Magistralis dal titolo “I divari territoriali e le sfide delle nuove generazioni”.

Economista italiano di fama globale, dal 1988 Cottarelli lavora per il Fondo Monetario Internazionale di cui dal 2014 al 2017 è stato direttore esecutivo. Professore presso l’Università Bocconi, nel 2018 in una situazione politica di stallo è stato incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare un nuovo governo, incarico che ha accettato con riserva e che è venuto meno il 31 maggio, “essendosi nuovamente create le condizioni per un governo politico” con la nascita del primo governo Conte. È autore di numerosi saggi sulle politiche e istituzioni fiscali e monetarie, e sull’inflazione. Alle elezioni del 2022 è stato eletto al Senato, carica dalla quale si è dimesso l’anno successivo per dedicarsi a un progetto rivolto ai giovani studenti degli istituti secondari della penisola denominato Peses, una scuola diffusa di Economia e scienze sociali che vedrà partecipi 40 personaggi di spicco con differenti backgrounds politici. La sua prospettiva, calata sul tema delle disuguaglianze tra territori su cui il PNRR ha particolarmente insistito nelle linee programmatiche, impreziosirà il dibattito che a partire dal mattino vedrà alternarsi i protagonisti di quest’anno.