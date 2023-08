Convocato per il 1° settembre il consiglio comunale a Martinsicuro

L’incontro-dibattito per discutere della proposta di autonomia differenziata del ministro Calderoli è promosso dal circolo del Partito Democratico di Martinsicuro, contrario alla proposta. Relatori saranno il senatore Fina, il professor Di Marco Leone e l’avvocato Gabriele Rapali.

TERAMO – Il Circolo PD Martinsicuro e Villa Rosa organizza per venerdì 1 settembre alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro in via Aldo Moro 32 un incontro-dibattito per informare la cittadinanza in merito al Disegno di Legge “ Disposizioni per l’attuazione della autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario” proposto dal Ministro Calderoli e approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 2 Marzo 2023.

I relatori dell’incontro saranno il Prof. Carlo Di Marco Leone, docente di Diritto Pubblico presso l’Università di Teramo, il Senatore Michele Fina e l’Avv. Gabriele Rapali Presidente della Poliservice S.p.A.

L’incontro ha lo scopo di informare i cittadini in merito alle conseguenze e alle ripercussioni che l’approvazione di tale provvedimento legislativo potrebbe avere sulla tenuta del tessuto sociale e civile del Paese, nonché su una probabile frammentazione dell’assetto istituzionale della Repubblica, così come evidenziato dalle consistenti perplessità e critiche mosse da numerose Regioni, da associazioni di Comuni e Province e anche da studiosi costituzionalisti nonché da associazioni di categoria e forze sociali.

Il DDL Calderoli tende di fatto ad accentuare il divario tra Nord e Sud in termini di qualità dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e in generale dell’accesso ai servizi, sottraendo il gettito fiscale alla redistribuzione su tutto il territorio nazionale, violando pertanto il principio di solidarietà economica contenuto nella Carta Costituzionale. Inoltre, ad oggi, non vi sono certezze o studi che dimostrino con sicurezza che la delocalizzazione delle competenze e la relativa frammentazione, migliorino l’efficienza dei servizi anche nelle Regioni più “ricche”, anzi potrebbero crearsi gravi problematiche come avvenuto recentemente nel caso della gestione della pandemia da coronavirus in Lombardia, la quale non è riuscita nemmeno ad implementare un sistema efficace per la prenotazione dei vaccini, problema che ha avuto soluzione solo grazie all’uso del sistema nazionale di Poste Italiane.

La visione del Partito Democratico è quella di un Paese, l’Italia, non solo unito territorialmente, ma anche coeso dal punto di vista dei valori politici e sociali, in cui tutto il popolo italiano resti unito da vincoli di solidarietà e di rispetto della Costituzione. L’espressione che l’Italia è una “Repubblica una e indivisibile” è il nostro faro e quindi l’esplicita affermazione dell’unità e indivisibilità della Repubblica, rifiutando ogni separazione o indipendentismo regionale.