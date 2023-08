Dopo i Carabinieri, l’Esercito: il 19 agosto a Martinsicuro esibizione della Fanfara dei Bersaglieri

Il ragazzo si sarebbe presentato in Caserma spontaneamente e non sarebbe collegato ai due giovani rimproverati poco prima dal dottor Maurizio Doroni.

TERAMO – Inizialmente si è parlato di una spedizione punitiva nei confronti del dottore che aveva rimproverato una coppia di giovani sorpresi ad urinare sui muri dell’ambulatorio di Valle Castellana, ma sembrerebbe che questo episodio non abbia nulla a che fare con l’aggressione al dottor Doroni, il medico selvaggiamente picchiato lo scorso sabato.

Un’ora e mezza circa dopo aver ripreso i due maleducati, il medico che gestiva il servizio di guardia medica, è andato ad aprire la porta dello studio. Si è trovato di fronte una persona col volto celato da un passamontagna che lo ha steso con un pugno in pieno volto. Mentre si trovava a terra, nell’ambulatorio di Valle Castellana, il medico è stato selvaggiamente picchiato con calci e pugni, riportando diverse lesioni, tra le quali la frattura di uno zigomo, del setto nasale e di due costole.

Ieri, il presunto autore dell’aggressione si sarebbe presentato in Caserma e lo avrebbe ammesso di fronte ai Carabinieri. Si tratterebbe di un ragazzo non collegato ai due giovani ripresi poco prima dal dottor Doroni e quindi non si sarebbe trattato di una spedizione punitiva per “vendicare” un rimprovero.

Sulla vicenda si è espresso anche il presidente di Regione Marco Marsilio: «Porgo al dottor Doroni la solidarietà dell’intera giunta regionale per l’aggressione subita mentre stava svolgendo il turno di guardia medica a Valle Castellana. I presidi medici nelle zone di montagna rappresentano un riferimento importante per le popolazioni delle aree interne».

Solidarietà espressa anche da Franco Santarelli, direttore generale facente funzione della Asl di Teramo: «Siamo fortemente rammaricati per quanto accaduto nella sede di guardia medica di Valle Castellana, simili comportamenti vanno condannati e stigmatizzati dalla stessa comunità locale. Non è accettabile che chi si adopera per garantire risposte ai bisogni di salute in un qualsiasi contesto si trovi ad essere vittima di violenza».

L’Asl teramana ha infine spiegato che «Essendo Valle Castellana una zona disagiata in cui è difficile trovare personale medico disponibile, alla Asl è impossibile allo stato attuale reperire altri medici di continuità assistenziale per cui il turno di guardia medica rimarrà scoperto nei prossimi giorni».