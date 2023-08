Salsicce “tossiche” fermate in carcere a Lanciano

Saranno 21 i primi laureati del Corso di Studi triennale in Ingegneria Biomedica dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Domani la prima seduta del corso di laurea inaugurato tre anni fa.

PESCARA – Domani, venerdì 28 luglio, l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” celebra i suoi primi 21 ingegneri biomedici. Si terrà infatti presso l’Aula Rossa nel Campus Universitario di viale Pindaro la prima sessione di laurea del corso di laurea in Ingegneria Biomedica inaugurato tre anni dall’Università di Chieti-Pescara.

La Commissione di Laurea sarà presieduta dal Presidente del Corso di Studi, professor Enrico Spacone. Alla solenne proclamazione prenderanno parte anche l’ex Rettore, professor Sergio Caputi ed il nuovo Rettore, professor Liborio Stuppia.

Questa prima sessione di laurea del ciclo di studi in Ingegneria Biomedica si caratterizza anche per un importante risultato: tutti i 21 neo dottori sono arrivati alla discussione delle rispettive tesi in anticipo rispetto ai tempi previsti, poiché hanno completato il proprio percorso in meno di tre anni, essendo stato il CdL in Ingegneria Biomedica attivato a novembre del 2020.

Questi i nomi dei primi dottori in Ingegneria Biomedica della “d’Annunzio”: Flavio Aceto, Mara Annecchini, Elisabetta Antelmi, Francesca Basile, Pamela Bellisario, Deborah Cattafesta, Gaia Di Filippo, Lorenzo Di Silverio, Valentina Evangelista, Benedetta Leone, Marika Macerola, Lorenzo Mappo, Alessandra Medico, Luigi Pio Milazzi, Gianmaria Piedimonte, Ciro Piserchia, Federico Rapetti, Marco Scannella, Luca Serioli, Giuseppe Spaltro, Alessia Tozzi.

Il nuovo Corso di Laurea è stato fortemente voluto dal Dipartimento di Ingegneria e Geologia della “d’Annunzio” sotto la guida del suo Direttore, il professor Marcello Vasta, con il pieno ed attivo sostegno dall’ex Rettore, Sergio Caputi, e della professoressa Oriana Trubiani, Direttore del Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria. Sin dal suo avvio il corso di laurea in Ingegneria Biomedica dell’Università di Chieti-Pescara ha avuto grande successo, registrando un elevato numero di immatricolazioni. Il Corso di Studi è stata una delle più brillanti testimonianze della innovativa e ampia offerta formativa elaborata e realizzata dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”: rappresenta una perfetta e sinergica convergenza fra il mondo dell’ingegneria e quello della medicina, attenta ed aggiornata alle richieste del mondo del lavoro.

Sulla scia dell’eccellente avvio registrato dalla triennale, nell’anno accademico 22/23, l’Università “G. d’Annunzio” ha attivato il Corso di Laurea Magistrale (LM21) in Ingegneria Biomedica che consente ai laureati di completare l’intero percorso di alta formazione nel settore.

Il professor Spacone.

«Come Presidente del Corso di Laurea – sottolinea il professor Enrico Spacone – sono molto orgoglioso del lavoro fatto in questi primi anni dai colleghi del Consiglio di Corso di Studio, dal personale di segreteria e soprattutto dagli studenti, che hanno creduto nel nostro progetto e si sono impegnati per conseguire nel minor tempo possibile il titolo di ingegnere biomedico. I risultati – conclude il professor Spacone – confermano la bontà dell’intuizione di chi ha voluto, con tenacia, portare nel nostro Ateneo un corso di laurea così attuale e versatile».