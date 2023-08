Fa un incidente, tira un pugno ad un poliziotto fuori servizio e viene arrestato

Il camper medico messo a disposizione dal Rotary Club per la campagna di screening cardiovascolare grtuito, sarà a Villa Lempa la mattina ed a Civitella del Tronto il pomeriggio.

TERAMO – Il Rotary Club Teramo Est organizza domenica 6 agosto 2023 una campagna di screening cardiovascolare gratuito. Il Camper medico del Rotary sarà, infatti, dalle ore 10 alle ore 13 in piazza del Mercato a Villa Lempa (Te) e nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19, in largo Vinciguerra a Civitella del Tronto (Te).

La presidente del Club Rotary Teramo Est Rosaria Parnenzini: «Oltre al prezioso supporto dei medici, tengo a ringraziare tutti i soci del nostro club, che si adoperano instancabilmente per la riuscita dei nostri intenti, la NACA MEDICAL di Teramo per aver fornito la strumentazione medica opportuna, la protezione civile, sezione Civitella del Tronto, per il prezioso supporto logistico, la Croce Bianca della Val Vibrata e, infine, il Comune di Civitella del Tronto per aver offerto il patrocinio gratuito.

Questa attività, nel gergo rotariano definita service, rientra tra le opere di supporto che il Rotary International, grazie alle sue diramazioni territoriali, offre alle comunità a supporto, anche, delle istituzioni. Il Tema della prossimità sanitaria è di cogente attualità, – prosegue la Presidente – le aree interne sono, talvolta, troppo distanti dai presidi medici e, purtroppo, in molti casi le liste d’attesa non riescono a soddisfare in tempo breve le necessità dei cittadini. Come ripetiamo sempre, servire per noi rotariani, ossia essere a disposizione della nostra comunità, è un gradito obbligo».

Per concludere la serata alle ore 21:00 in piazza Filippi Pepe di Civitella del Tronto, avrà luogo il concerto dei Pepper and the Jellies, gruppo Jazz di musicisti teramani di consolidata fama, specializzato nel repertorio Blues, jazz e swing tradizionali. Lacittadinanza è invitata a partecipare.