Francesco Gabbani ha inaugurato il festival Emozioni in Musica 2023 di Roseto degli Abruzzi

Sabato 29 luglio, si apre il XXIII Festival Pergolesi Spontini, con l’anteprima “Ci vuole Orecchio”, spettacolo nel quale Elio canta e recita Enzo Jannacci. Più di 30 gli eventi in cartellone fino al prossimo 26 settembre, tra cui il concerto di Nicolò Fabi, tra Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Cingoli, Montecarotto, Morro d’Alba, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Serra de’ Conti e Castelplanio.

ANCONA – Al via, questo fine settimana, la XXIII edizione del Festival Pergolesi Spontini che si terrà quest’anno dal 29 luglio al 26 settembre tra i Comuni di Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Cingoli, Montecarotto, Morro d’Alba, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Serra De’ Conti, e Castelplanio, nelle Marche.

“Salti di gioia” è il tema al centro del programma curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione artistica di Cristian Carrara, che alterna pagine dei due compositori marchigiani ad un cartellone multilinguistico e multidisciplinare, pensato per incontrare pubblici di età e gusti differenti. Oltre 30 gli appuntamenti nel nome dei due autori, con grandi artisti e giovani talenti, dal barocco al classico, dal jazz al pop: concerti in cantina, operetta, nuovi format di musica-gioco per ragazzi, e ancora danza, letteratura, inclusione.

In aumento gli eventi sotto le stelle di Piazza Federico II a Jesi, con i concerti dell’Anteprima festival di fine luglio-inizi agosto. Più numerosi, rispetto al passato, sono gli appuntamenti diffusi nella Vallesina, segnale importante di collaborazione tra enti pubblici e privati nel nome della cultura, con i “Wine concert” ospitati in quattro aziende vitivinicole dei Castelli di Jesi, e quattro concerti di musica da camera in collaborazione Residart Festival e Orlando European Summer Course for Chamber Music.

Apre l’Anteprima del XXIII Festival Pergolesi Spontini lo spettacolo musicale “Ci vuole orecchio”, sabato 29 luglio ore 21 in Piazza Federico II a Jesi, in cui Elio canta e recita Enzo Jannacci, con la regia di Giorgio Gallione e cinque musicisti sul palcoscenico: al pianoforte Alberto Tafuri, alla batteria Martino Malacrida, al basso e contrabbasso Pietro Martinelli, al sassofono Sophia Tomelleri, al trombone Giulio Tullio. Un recital in cui il cantante e comico milanese celebra il cantautore più eccentrico della storia della canzone italiana, in uno scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica alle prese con un repertorio umano e musicale sconfinato.

Nicolò Fabi.

Il palcoscenico sotto le stelle di Piazza Federico II accoglie poi domenica 30 luglio ore 21 il progetto “Songs and Dances” diretto da Marco Attura, nuova commissione del Festival Pergolesi Spontini che propone danze, canzoni e arie celebri da Mozart, Faurè, Gustavino, Mancini e Bloch riscritte per il Times Machine Ensemble (organico di giovani musicisti in residenza) e il violoncello di Erica Piccotti. Segue giovedì 3 agosto ore 21 il concerto “Solo tour” del cantautore Niccolò Fabi voce e chitarra.

Venerdì 4 agosto ore 21 appuntamento con il concerto “Da Roma a Buenos Aires”, in scena il carismatico bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e l’Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia su musiche di Rota, Morricone, Bacalov e Piazzolla, in una nuova produzione commissionata dalla Fondazione Pergolesi Spontini.

Sabato 5 agosto ore 21 l’evento “Operetta mon amour” con l’Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia diretta da Romolo Gessi, in una nuova produzione in co-produzione con Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia.

Domenica 6 agosto ore 21 in “Play Gershwin”, Enrico Pieranunzi al pianoforte, Gabriele Pieranunzi al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto rendono omaggio al pensiero musicale di uno dei più straordinari musicisti di tutti i tempi.

Tornano poi, prima del Festival di settembre, i “Wine concert” ospitati in quattro aziende vitivinicole dei Castelli di Jesi. Un modo diverso di vivere la musica, tra sapori e profumi del territorio, tra concerti, visite guidate delle cantine e degustazioni.

Il primo appuntamento è lunedì 31 luglio ore 18 alla Tenuta di Tavignano di Cingoli, viola di Luca Ranieri e pianoforte di Marta Tacconi su musiche di F.B. Mendelsshon, G. Rossini, J. Brahms, A. Piazzolla. Segue martedì 1° agosto ore 18 concerto nella Cantina Sartarelli a Poggio San Marcello con il Sineforma Trio (clarinetto Michele Scipioni, violino Simone Grizi, contrabbasso Eolo Taffi) su musiche di Mina, Buscaglione, The Beatles, Queen. Prossimi Wine concert il 31 agosto alla Cantina Casalfarneto di Serra de’ Conti, al pianoforte Michele Castaldo, e il 1 settembre alla Cantina Vignamato di San Paolo di Jesi con il pianoforte di Coralie Camuti.

Tra gli eventi dedicati ai due compositori, ci sarà una nuova esecuzione dello “Stabat mater” di Pergolesi, l’8 settembre, con il Time Machine Ensemble diretto da Marco Attura. Il concerto sarà poi a Rodi in ottobre per il “Terra Sancta Organ Festival” in collaborazione con Istituto Italiano di Cultura e con il contributo di Italiafestival e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Per Gaspare Spontini, in vista delle celebrazioni del 2024 per i 250 anni dalla nascita (che sarà occasione per una nuova coproduzione di Vestale), il Festival 2023 propone due giorni di “Spontini days” a Maiolati Spontini, il 23 e 24 settembre, con la prima esecuzione in epoca moderna di alcune pagine dell’Alcidor di Spontini, scritta originariamente in francese ed eseguita per la prima volta in tedesco, a Berlino, nel 1825. Dell’opera è in corso la revisione musicologica a cura della Fondazione Pergolesi Spontini, ed alcune parti saranno eseguite al pianoforte da Gianluca Piombo, cantano il tenore Younggi Moses Do e il soprano Ozce Durmaz.Sempre nell’orbita di Spontini ci sarà una “ caccia al tesoro in musica dedicata ai bambini per le vie del centro storico di Maiolati, e il “Concerto Spirituale” di Roberto Prosseda che il 16 settembre dona agli ospiti della Comunità terapeutica residenziale e di reinserimento sociale “Algos” a Castelplanio: porterà la musica nei luoghi dove c’è sofferenza seguendo l’esempio del compositore che aveva l’abitudine di organizzare ogni anno un appuntamento musicale “per una cassa di soccorso in pro’ de’ membri del teatro poveri”.

Nel percorso di avvicinamento alla ricorrenza, si collocano la proiezione del docufilm “Gaspare Spontini Celeste Amore” prodotto da SubwayLab con Lodo Guenzi nei panni del grande compositore, e la presentazione dei libri “Sulle tracce di Gaspare Spontini. Profilo di un compositore europeo dalla scrittura 1774-1851” di Lucia Benedos e Patrizia Rizzi per Affinità Elettive Edizioni, e “Gaspare Spontini. The Berlin years” di Fabian Kolb e Alessandro Lattanzi per la casa editrice LIM Libreria Musicale Italiana nella collana “Studi e saggi”.

Per gli appassionati di musica barocca e classica, da non perdere, il 10 settembre il “Concerto Barocco” con l’Accademia d’Archi “G.G. Arrigoni” e Federico Guglielmo direttore e solista al violino, e il 21 settembre “88 tasti di passione” con la pianista Alexandra Pavolova in una nuova produzione di concerto narrativo dedicata a Chopin e ideata da Cristian Carrara e Stefano Valanzuolo.

Non mancano, infine, gli appuntamenti da vivere in famiglia, con i bambini, nella sezione “al Festival con mamma e papà”, con il musical de La Famiglia Addams, un originale spettacolo musicale dedicato a Gianni Rodari e format di musica-gioco originali come la caccia al tesoro “Il giovane Spontini” e la nuova esperienza di “Pergolesi Escape Room” che trasforma il Teatro Pergolesi in una escape room in cui la via di fuga si guadagna risolvendo enigmi, scoprendo segreti e storie da ricostruire.