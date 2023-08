Abruzzesi col naso all’insù per la meteora che ha illuminato i cieli

A causa della calca, qualche spettatore ha accusato lievi malori. Il concerto di Gigi D’Alessio è stato interrotto a pochi minuti dalla conclusione, a causa di una rissa scoppiata tra i 5 mila spettatori accorsi a Castel di Sangro per seguire il ritiro del Napoli e l’esibizione del cantante partenopeo.

L’AQUILA – Il concerto di Gigi D’Alessio stava andando bene e stava entusiasmando i 5 mila spettatori presenti a Castel di Sangro, anche per seguire il ritiro del Napoli, che anche quest’anno in terra abruzzese sta compiendo la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Sul finale del concerto però, quando a Gigi D’Alessio si apprestava oramai a concludere la sua esibizione, qualcosa è andato storto: è scoppiata una rissa tra alcuni spettatori, per la quale si sarebbe reso necessario l’intervento dei Carabinieri per sedarla, in seguito alla quale lo spettacolo è stato interrotto.

Oltre a questo, un paio di persone avrebbero accusato lievi malori causati dalla calca in platea. A parte questi episodi, l’esibizione stava procedendo a gonfie vele, con il pubblico che cantava con trasporto le canzoni del cantante, che ha anche scherzato sul clima, non particolarmente mite: «avevo ragione 20 anni fa quando dicevo che ad agosto sarebbe nevicato».