Maltempo in Val Vibrata: diversi interventi dei Vigili del Fuoco

Il gruppo Europa Verde, dopo aver sollevato la questione in consiglio comunale, ripropone il tema dello sgambatoio dei cani di Martinsicuro chiedendo all’amministrazione comunale maggior manutenzione, cestini, un nuovo regolamento e la creazione di un’area analoga anche a Villa Rosa.

TERAMO – Alberi e piante morti a causa della mancata manutenzione, panchine posizionate sotto il sole che di estate si arroventano e diventano inutilizzabili, assenza di cestini per la raccolta differenziata. Sono queste le criticità relative allo sgambatoio per i cani di Martinsicuro, all’angolo tra via Castellano e via Ticino, segnalate da Europa Verde, nel quartiere Tronto. Il gruppo, pur rimanendo piacevolmente stupito dal tempismo dell’amministrazione comunale («Dopo mesi che lo sgambatoio è in condizioni di abbandono e rappresentava anche un rischio sanitario, l’amministrazione ha provveduto con interventi (a loro detta in programma) proprio la settimana in cui noi abbiamo sollevato la questione in consiglio comunale») la lista ambientalista fa l’elenco delle problematiche.

Europa Verde chiede un «regolamento pubblico per una fruizione rispettosa e paritaria dell’area pulizia continuativa e manutenzione adeguata del verde e delle sedute», la creazione di « cestini per la differenziata con legenda per il corretto smaltimento dei rifiuti» e la realizzazione di uno sgambatoio per i cani simile a quello di Martinsicuro «anche nella frazione di Villa Rosa».

«Dobbiamo ricordare che quest’area è l’unico spazio verde a disposizione per i cani nel territorio comunale. Infatti la zona del biotopo costiero destinato alla bau beach non è luogo adatto a questo scopo proprio per via della biodiversità della riserva».