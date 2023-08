ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ieri sera, martedì 1° agosto, Francesco Gabbani ha inaugurato l’ottava edizione di Emozioni in Musica allo stadio “Fonte dell’Olmo” di Roseto degli Abruzzi, il festival che dal 2014 ospita i più grandi nomi della produzione musicale nazionale degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, richiamando ogni anno migliaia di appassionati.

Sul palco Gabbani canta, suona e si diverte con il suo pubblico, affrontando anche temi più profondi legati all’ambiente che rappresentano il leitmotiv del suo show, in un alternarsi di racconti legati alla sua infanzia, che fanno comprendere cosa abbia ispirato i suoi testi. Le due ore di concerto scorrono via velocemente tra i pezzi più conosciuti, impreziosite anche da cover di artisti come Battisti e De André eseguite al pianoforte dall’artista carrarese. Il live si conclude con un bis a sorpresa in cui a far da padrone è il pezzo “Il sudore ci appiccica” che segna i titoli di coda dello show.

Francesco Gabbani, già vincitore del festival di Sanremo, è anche reduce dal successo nelle vesti di presentatore di “Ci vuole un fiore”, show ideato per sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e dell’ecosostenibilità, in onda in due serate il 14 e 21 aprile su Rai Uno. Il one man show teso a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sulle tematiche legate all’ambiente e al futuro del nostro pianeta, ha dato il nome al tour di 8 date che ha fatto tappa a Roseto e che anticipano il “Francesco Gabbani in Carrara – Finalmente a casa”, un concerto/evento nella sua città nel giorno del suo compleanno, il 9 settembre.

Il cantautore toscano, accompagnato a Roseto dalla sua band composta dal fratello Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra), oltre a riproporre le sue hit quali “Amen”, “Viceversa” ed “Occidentali’s Karma”, ha presentato dal vivo il nuovo singolo “L’abitudine”.

La manifestazione, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Roseto e di numerosi sponsor, è organizzata dall’Associazione musicale Le Ombre, presieduta dal Dottor Silvio Brocco con la direzione artistica del musicista e compositore Morgan Fascioli. Questa sera sarà la PFM ad esibirsi sul palco di Roseto, mentre il gran finale, domani, è stato affidato agli acuti di Al Bano.