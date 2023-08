Sanità Abruzzo, cambia un solo direttore generale Asl su tre

Di Giosia confermato a Teramo e Schael a Lanciano-Vasto-Chieti, mentre Michitelli prende il posto di Ciamponi a Pescara.

PESCARA – Dopo le opportune valutazioni, il presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio ha nominato i nuovi direttori generali delle Asl d’Abruzzo, il cui mandato era terminato. Due conferme: Maurizio Di Giosia resta a capo dell’azienda sanitaria teramana, mentre Thomas Schael rimane in quella di Lanciano-Vasto-Chieti. Avvicendamento invece al vertice della sanità pescarese: Vero Michitelli sostituirà Vincenzo Ciamponi.

Questo il commento del presidente Marco Marsilio: «Ho voluto premiare i risultati raggiunti in questi anni sia in termini di contenimento dei costi, sia di rispetto dei vincoli di bilancio, nonostante pandemia e guerra in corso abbiano pesantemente aggravato i bilanci della sanità pubblica, sia i risultati sotto il profilo sanitario ospedaliero e territoriale con l’approvazione della rete, l’accordo di programma sottoscritto con il Ministero per la realizzazione della nuova edilizia sanitaria. Ho voluto anche fare una scelta motivata dalla volontà di garantire continuità amministrativa, soprattutto in una fase di forte accelerazione sul piano degli investimenti e sul raggiungimento degli obiettivi, in particolare quelli legati al PNRR che hanno scadenze molto perentorie, stringenti e incalzanti. Il contratto che sottoscriveranno i direttori sarà di quattro anni».

Per quanto concerne le scelte effettuate relativamente ai direttori generali delle Asl d’Abruzzo, Marsilio afferma che «la continuità con le ASL di Chieti e Teramo si esprime nella scelta di rinnovare l’incarico ai direttori uscenti, mentre per la ASL di Pescara tra i diversi partecipanti che sono risultati idonei alla selezione, nella lista che mi è stata fornita, il dottor Michitelli, attualmente direttore amministrativo, garantisce più di altri questo principio, che permette di riprendere il lavoro senza alcun rischio di dover scontare rallentamenti, se non ritardi, nella tabella di marcia. Voglio aggiungere il ringraziamento al direttore uscente, Vincenzo Ciamponi, per il lavoro fatto e per i risultati raggiunti».