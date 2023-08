Sequestrato uno stabilimento balneare a Montesilvano: opere senza autorizzazioni demaniali, edilizie e paesaggistiche

PESCARA – La vicenda non è nuova, così come non sono inediti il luogo e il protagonista di questa storia. Un uomo, classe ’82, di origine senegalese, già noto per episodi legati a furti di rame, è stato fermato mentre ne trasportava su una bicicletta 50 chilogrammi, asportati proco prima dall’ex cementificio.

Non è certo la prima volta che qualcuno asporta l'”oro rosso” dal sito ormai in disuso. L’uomo fermato nella notte di ieri, lunedì 28 agosto, si trovava in via Rio sparto.

Dovrà rispondere di ricettazione.