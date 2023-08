Sta meglio il ragazzino colpito da un fulmine a Chieti

PESCARA – L’operaio originario di Tornareccio rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Mozzagrogna lo scorso 25 agosto non ce l’ha fatta ed è deceduto, ma i suoi organi permetteranno di vivere ad altre persone. Dopo il consenso della famiglia e gli accertamenti previsti, nella giornata di ieri, mercoledì 30 agosto, il personale medico dell’ospedale di Pescara ha proceduto all’espianto degli organi.

Il trentaquattrenne è arrivato nel nosocomio in condizioni disperate e sebbene sia stato stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, dopo quattro giorni ha dovuto arrendersi. Mentre si trovava all’opera nell’azienda Carpenteria Metallica Pugliese, a Mozzagrogna in provincia di Chieti, il dipendente della ditta Elettromeccanica Val di Sangro è stato colpito violentemente al capo da un tubo, mentre effettuava il cablaggio della rete elettrica.

Trasferito d’urgenza in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia, già da sabato scorso le sue condizioni si sono aggravate. Martedì il collegio medico si è riunito per la procedura di Osservazione di morte encefalica, come previsto dalla legge, e al termine è stata certificata la morte con criteri neurologici. Dopo l’accertamento i genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi.

La dottoressa Antonella Frattari e il dottr Alessandro Patarchi hanno seguito il percorso delle donazioni in collaborazione con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Pescara diretto dal dottor Valterio Fortunato e con il Centro Regionale Trapianti.

Il cuore è andato a Palermo, il fegato a Roma, i Reni a L’Aquila e le cornee alla Banca degli occhi L’Aquila. Il prelievo in sala Operatoria è stato seguito dall’equipe operatoria.

Questo il ringraziamento dell’Asl pescarese alla famiglia del giovane rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Mozzagrogna: «Un grazie ai genitori e alla sorella che in un momento di estremo dolore hanno compiuto un gesto di grande umanità e generosità e al personale tutto, medico ed infermieristico che ha reso possibile la donazione».