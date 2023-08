Torna il Gran Galà della Lirica a Villa Rosa: sabato 2 settembre “Il Barbiere di Siviglia”

Durante la stagione estiva, le fiamme gialle hanno intensificato i controlli nei territori di Teramo e provincia, con un’attenzione particolare nei confronti della fascia costiera.

TERAMO – Nei mesi di luglio e agosto, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli in tutta la provincia, ma con un occhio di riguardo per la costa, al fine di contrastare il commercio di merce contraffatta o non sicura e lo spaccio.

Ammontano a circa 66 mila i prodotti che sono stati ritirati dal mercato dai finanzieri. Si tratta in gran parte di accessori e capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, oppure sprovvisti delle certificazioni previste, ad esempio il marchio CE, oppure le indicazioni relative al tracciamento e alla composizione dei prodotti esposti. In alcuni casi, mancavano anche le etichettature in lingua italiana.

Oltre ai prodotti non conformi, le fiamme gialle hanno sorpreso all’opera alcuni lavoratori irregolari, 41, e sono stati pertanto verbalizzati 18 datori di lavoro per impiego di manodopera “in nero”.

292 i grammi di sostanze stupefacenti sequestrato e 70 le persone segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori. Un migliaio i veicoli fermati e 1.225 le persone identificate durante i controlli sulle strade, culminati con 22 verbali e sanzioni per 1.200 euro.

Infine, i controlli della Guardia di Finanza nella provincia di Teramo a luglio ed agosto hanno interessato anche 12 distributori di carburante, in particolare per controllare il rispetto della normativa, da poco introdotta, di esporre la media regionale dei prezzi del carburante. Sanzioni per 1.200 euro.