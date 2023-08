Ubriaca al volante si schianta di fronte alla caserma dei Carabinieri di San Benedetto del Tronto

Dopo aver soccorso la ragazza che ha avuto un incidente stradale proprio di fronte alla Caserma di San Benedetto, i Carabinieri hanno appurato che fosse ubriaca alla guida e le hanno tolto la patente. Sulla pista ciclabile si è verificato invece un incidente tra due bici ed una donna ha riportato una doppia frattura ad una gamba.

ASCOLI PICENO – Non esiste un poste migliore di un altro per andare a schiantarsi con l’auto, specie si si è ubriachi alla guida, ma ne esiste uno peggiore degli altri: la caserma dei Carabinieri. E proprio di fronte alla Caserma di San Benedetto del Tronto, ha avuto un incidente stradale una ragazza di trentun anni, risultato poi ubriaca in seguito all’alcol test.

Nella notte fra sabato e domenica scorsi, 5 e 6 agosto, la donna ha perduto il controllo del mezzo sul quale si trovava alla guida, andando a sbattere in viale dello Sport, a due passi dalla Caserma. Dopo averla soccorsa ed aver appurato che stesse bene, ma che aveva alzato un po’ troppo il gomito, i Carabinieri hanno ritirato la patente alla ragazza ubriaca.

Nella mattinata di domenica poi, sulla pista ciclabile che corre lungo il lungomare, tra San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli, una donna di origine straniera di 35 anni si è fratturata la gamba in due punti in seguito ad un brutto incidente avvenuto mentre si trovava in sella alla bici. ELa donna stava recandosi vero il proprio luogo di lavo, quando si è trovata di fronte un altro mezzo a due ruote, sul quale si trovavano un’altra donna ed un bimbo nel seggiolone. Per no travolgerli, ha inchiodato di botto, perdendo il controllo e cadendo rovinosamente a terra.