Per ripristinare le condizioni del mare, i militari hanno steso decine di metri di panne galleggianti assorbenti, per mezzo del rimorchiatore “Eco-Alba”, nel punto in cui si è verificato lo sversamento.

ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 agosto, una macchia scura larga circa 200 metri composta apparentemente da una sostanza oleosa, si è allargata in mare al largo di Cupra Marittima, in seguito ad uno sversamento.

Diverse le segnalazioni arrivate in Capitaneria di Porto. Immediatamente i militari della Guardia Costiera sono intervenuti via mare e via terra: mentre i mezzi nautici della raggiungevano il punto dello sversamento in mare al largo di Cupra, il personale sul litorale invitava i bagnanti ad uscire dall’acqua, dal momento che la corrente stava spingendo verso la riva la macchia.

Dopo aver steso decine di metri di panne galleggianti assorbenti fornite dal rimorchiatore “Eco-Elba”, l’unità Castalia operante per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di stanza nel porto di San Benedetto del Tronto per intervenire a salvaguardia dell’ambiente marino e per la tutela delle coste marchigiane, i militari hanno ripristinato le condizioni del mare nel punto in cui si era verificato lo sversamento.

Sebbene gli attimi iniziali dell’operazione siano stato concitati, gli sforzi della Guardia Costiera hanno impedito che l’ecosistema marina risultasse danneggiato in modo permanente.