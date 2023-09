Un ragazzo di soli 20 anni è stato arrestato ed è finito in carcere per il pestaggio del dottor Doroni, il medico aggredito per futili motivi nella guardia medica di Valle Castellana lo scorso 5 agosto.

TERAMO – E’ stato identificato ed arrestato il ragazzo che lo scorso 5 agosto ha selvaggiamente aggredito un medico, il dottor Doroni, nel suo studio in Guardia Medica a Valle Castellana, provocandogli diverse lesioni, giudicate guaribili in 40 giorni. Si tratta di un ragazzo giovanissimo, di soli 20 anni, che ha agito per futili motivi e che ora è stato trasferito in carcere.

In base a quanto ricostruito dalla Procura, il giovane con il volto celato da una busta, è piombato nell’ufficio del medico e lo ha tempestato di calci e pugni, provocandogli appunto diverse lesioni e ferite. Il Gip di Ascoli Piceno, accettando questa tesi, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il giovane arrestato non era uno dei due che il dottore aveva poco prima rimproverato a causa del chiasso e del fatto che stessero orinando sui muri della Guardia Medica, bensì un terzo ragazzo, che però era con loro. Dovrà ora rispondere di lesioni gravi, aggravate dai futili motivi, dall’averle commesse contro un medico nell’esercizio delle sue funzioni, con il volto travisato e in condizioni di minorata difesa per la vittima.

Non si tratta del primo episodio analogo nel quale rimane invischiato il ragazzo, già indagato per un’altra aggressione in seguito alla quale la vittima subì lesioni guaribili, secondo la prognosi, in 30 giorni.