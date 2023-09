Circondato e picchiato dai bulli ad Avezzano il primo giorno di scuola

Il boss è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un’occlusione intestinale. Secondo i medici del San Salvatore di L’Aquila, l’intervento sarebbe perfettamente riuscito, ma il tumore al colon sarebbe giunto ad uno stadio avanzato. Matteo Messina Denaro avrebbe ricevuto la visita di alcuni parenti in ospedale, dove si trova nel reparto per detenuti, ristrutturato apposta.

L’AQUILA – Le condizioni di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra detenuto a L’Aquila in regime di carcere duro, 41bis, sarebbero peggiorate. Lo stragista da oltre un mese però si trova all’ospedale San Salvatore, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico lo scorso 8 agosto. Dopo un periodo trascorso in terapia intensiva, è stato trasferito presso il reparto per detenuti, ristrutturato apposta. Qui, avrebbe ricevuto la visita di alcuni famigliari.

A preoccupare i medici non sono le eventuali complicanze dell’operazione, che sarebbe perfettamente riuscita, bensì il tumore al colon con il quale lo stragista convive da alcuni anni e che sarebbe indirettamente alla base del suo arresto. Adesso, sarebbe arrivato ad uno stadio avanzato.

Le sue condizioni al momento non sono state giudicate compatibili con il regime carcerario, pertanto, dopo essere stato sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parenterale per il sostegno fisico, Matteo Messina Denaro, che nei giorni scorsi aveva protesta contro il suo allontanamento dal reparto di terapia intensiva, resta in ospedale.