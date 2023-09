Controlli dei Carabinieri: arrestato un 36enne a San Benedetto del Tronto

Ieri mattina, nei pressi del monumento sul lungomare di San Benedetto del Tronto, una coppia di giuliesi è stata aggredita da alcuni ragazzi, per motivi ancora da chiarire. I due sono ricorso alle cure del ponto soccorso.

ASCOLI PICENO – Una coppia composta da un uomo ed una donna di 35 anni proveniente da Giulianova, ieri mattina intorno alle ore 6:00, nei pressi del monumento “Lavorare, lavorare”, tra il fossato dell’Albula ed il lungomare di San Benedetto del Tronto, è stata aggredita da un gruppo di ragazzi.

Il manipolo, che sarebbe composto da giovanissimi le cui ricerche sono in corso, ha circondato i due per poi scagliarsi contro di loro. L’uomo in particolare, sarebbe stato raggiunto da diversi colpi per i quali avrebbe riportato diversi traumi al volto, ma anche la donna che era con lui è stata colpita. Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso. non si conoscono al momento i motivi per cui i due sono stati picchiati dal branco.

Gli aggressori si sono poi dileguati, facendo perdere le proprie tracce, ma le indagini per risalire ai responsabili sono in corso.