Crediti Superbonus 110% incagliati: le imprese teramane incontrano i parlamentari abruzzesi

Europa Verde e Bene Comune biasimano la scelta dell’amministrazione comunale di procedere al taglio di 9 pini in via del Mare a Martinsicuro: «abbatuti senza motivo, delitto grave».

TERAMO – A Martinsicuro sono cominciati i lavori di riassestamento di via del Mare, che prevedono, oltre alla sistemazione del marciapiede, il taglio di 9 pini. L’abbattimento delle alberature, la prima fase dei lavori, è cominciato ieri, suscitando le proteste degli ambientalisti e dei gruppi di opposizione in Consiglio Comunale, Verdi e Bene Comune, che hanno cercato a più riprese di impedire le motoseghe e che se la prendono in particolare con l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Martinsicuro, a causa di alcune sue dichiarazioni .

«9 pini di circa 50 anni sono stati abbattuti senza motivo – comincia la nota a firma delle Consigliere Marta Viola e Simona Lattanzi – . Nelle città che hanno un alto grado di civiltà questo è un delitto grave, perché esistono mille modi per gestire la convivenza con le grandi alberature; nemmeno uno di questi è stato valutato dai nostri amministratori».

Poi, Verdi e Bene Comune si rivolgono direttamente all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Martinsicuro, Monica Persiani, replicando ad alcune sue esternazioni: «Dichiara di non aver ricevuto alcun progetto, parla per supposizioni. Allora dobbiamo ricordarle che un anno e mezzo fa, poco prima delle elezioni, quel marciapiede è stato sventrato proprio per sua iniziativa. Insieme al marciapiede, reso quindi inutilizzabile e ancora più pericoloso, vennero tranciate le radici superficiali degli alberi. Bisogna ricordare anche che la prima perizia dell’agronomo incaricato dal Comune non rilevava alcun problema di salute e stabilità degli alberi, mentre di recente abbiamo appreso della presenza di una nuova valutazione dello stesso agronomo che ne indica la pericolosità. Così viene giustificata dalla maggioranza l’azione del taglio, per noi inaccettabile».

Le opposizioni lamentano scarso coinvolgimento e mancate comunicazioni da parte dell’Ente: «Appena entrate in Consiglio lo scorso anno abbiamo cercato di approfondire la problematica e l’assessore ha ricevuto diverse lettere scritte da esperti che citiamo il prof. Franco Tassi ecologo, il prof. Giovanni Damiani biologo, il dott. Dario Febbo biologo, che hanno fatto sopralluoghi e indicato soluzioni, visto che hanno una vasta conoscenza di queste situazioni. Anche a loro non è stata data risposta. Abbiamo in più occasioni con lei e il sindaco ripreso l’argomento per trovare un dialogo ed esporre una proposta alternativa. L’assessore probabilmente non ricorda, ma abbiamo avuto un lungo incontro proprio per illustrare il progetto insieme al tecnico agronomo dott. Traini dell’Eco Services, azienda leader a livello europeo nel settore della riqualificazione del verde urbano».

«L’assessore parla di costi superiori ed espropri anche senza vedere il dettaglio del progetto e sa benissimo che sta usando un linguaggio tecnico che non ha alcuna attinenza col nostro compito, che invece riguarda un progetto di indirizzo politico. Dovrebbe infatti sapere che il computo metrico si sarebbe potuto effettuare una volta che la maggioranza avesse deciso di verificare seriamente l’alternativa al taglio, cosa che non è mai avvenuta. Sta quindi irrigidendo il termine ‘progetto’ a scopi politici, ma visto che lei è sia un tecnico che un politico, dovrebbe conoscere le differenze».

E per quanto riguarda il fatto che diversi residenti hanno espresso apprezzamento per l’intervento, le opposizioni rispondono: «La nostra verità invece è che i residenti sono stati costretti ad invocare l’abbattimento, esasperati da anni e anni di incuria totale, da soli di fronte ai disagi creati dalla mancata manutenzione del verde urbano e delle pavimentazioni che devono essere risolti dal Comune, visto che si tratta di un bene pubblico. Invece sono stati deliberatamente lasciati un anno e mezzo senza marciapiede dopo averlo movimentato con le ruspe, con il conseguente accumulo di aghi e immondizia che rendevano invisibili le eventuali radici sporgenti. Davvero una pessima gestione dei bisogni delle persone e dell’ambiente. Altro che sicurezza.

Infine, la missiva di Verdi e Bene Comune indirizzata all’assessore ai Lavori Pubblici di Martinsicuro, affronta il tema dei costi: «Strano poi che parli di costi maggiori in riferimento alla nostra proposta, dato che in molti dei progetti che l’hanno vista protagonista in questi anni, abbiamo assistito alla lievitazione della spesa di percentuali a due cifre rispetto a quanto preventivato. I pini rappresentano il volto della nostra città, un valore ambientale altissimo che nessuna nuova piantumazione può realmente sostituire. La volontà di conservare questo grande tesoro fondamentale per la salute di tutti, nelle aree in cui è ancora presente, deve tradursi in volontà politica e responsabilità, per cercare soluzioni di tutela efficaci per l’intera comunità, umana e biologica, e renderle una splendida realtà».

Contrastanti le reazioni sui social. Una larga fetta di utenti concorda con le rimostranze dei Verdi, ma non manca chi apprezza l’intervento del comune e segnala che le radici degli alberi creavano disagi al traffico a causa dei danni alla pavimentazione stradale, oltre che rappresentare un pericolo per i pedoni.