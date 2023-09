Ha 22 anni ed è pregiudicato il giovane arrestato dalla Squadra Mobile di Chieti con l’accusa di essere l’autore alle rapine ai distributori di carburante avvenute a giugno e luglio.

CHIETI – Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato il presunto autore delle rapine ai distributori di carburante commesse a giugno e luglio. Si tratta di un pregiudicato ventiduenne.

Lo scorso 27 giugno si presentò ad una pompa di benzina a Chieti Scalo, in scooter e con il volto celato dal casco. qui ha puntato al volto dell’addetto una pistola semiautomatica e si è fatto consegnare circa due mila euro, per poi fuggire subito dopo. Stesso modus operandi utilizzato qualche giorno più tardi, il 3 luglio, presso il distributore ubicato in un noto centro commerciale della città.

Le indagini sono state condotte dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura e dalla Terza Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile. Il ragazzo si trova ora agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.