Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno ai saluti: guiderà l’Europol

Il Colonnello Giorgio Tommaseo ha organizzato una conferenza stampa per dare il proprio commiato dal comando ascolano prima del trasferimento presso un’altra sede: passa alla guida dell’agenzia antiterrorismo dell’Unione Europea. Il Capitano Oscar Caruso invece è stato promosso Maggiore dei Carabinieri .

ASCOLI PICENO – Prima di salutare tutti e prepararsi al prossimo incarico, ieri il Colonnello Giorgio Tommaseo, Comandante Provinciale dei Carabinieri, ha appuntato i gradi al petto di Oscar Caruso, promosso al grado di Maggiore. Oggi invece, ha salutato gli operatori dell’informazione durante una conferenza stampa. Dopo quasi tre anni di servizio, il Colonello passa alla guida dell’Europol, l’agenzia dell’Unione Europea che ha il compito di contrastare il terrorismo nell’area Schengen.

Tommaseo ha speso parole cariche di gratitudine nei confronti della città, nella quale ha reso noto che la famiglia continuerà ad abitare, dove ha affermato di essersi sentito ben accolto e dove ha potuto lavorare bene grazie all’alta professionalità dei reparti ascolani. Anche durante i mesi più duri della pandemia, le stazioni del territorio, pur ridotte in organico, sono rimaste sempre aperte, senza far venire mai meno la loro sorveglianza sul territorio. Tra gli episodi più importanti segnalati, l’omicidio Lettieri e la rapina a casa dell’imprenditore Borgioni. A prendere il suo posto, il Colonnello Domenico Barone, proveniente dal Comando generale dei Carabinieri di Roma.

Ieri invece, mercoledì 6 agosto, il Colonello Tommaseo ha appuntato i gradi al petto del neopromosso Maggiore Oscar Caruso. Giunto un anno fa per guidare la Compagnia di Ascoli Piceno, il Capitano Oscar Caruso, originario di Messina, è stato promosso Maggiore dell’Arma dei Carabinieri. L’Ufficiale, che è al Comando della Compagnia ascolana dallo scorso 7 settembre, è da oltre 15 anni nell’Arma dei Carabinieri molti dei quali in reparti operanti in zone particolarmente sensibili.

Classe 1988, il neo Maggiore Caruso ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia di Modena ed il successivo Corso alla Scuola Ufficiali di Roma, è laureato in Giurisprudenza, ha conseguito anche un Master di II livello in Intelligence e, prima di approdare ad Ascoli, è stato Comandante del Plotone presso lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” in Abbasanta e successivamente ha retto il Comando della Compagnia di San Marco Argentano nel cosentino.