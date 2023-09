III Memorial Nino Torquati, Elso Simone Serpentini presenta il libro “Santuccio Di Froscia il pronipote di Marco Sciarra”

Lunedì 11 settembre si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico del nuovo polo scolastico che riunisce due istituti per offrire diversi percorsi formativi.

TERAMO – Dal primo settembre un profondo cambiamento per le realtà scolastiche degli Istituti di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” e “Pascal-Comi-Forti”, unite nella costituzione del nuovo Polo Tecnologico Economico a presidio di quella cultura specifica e specialistica che tanto può contribuire allo sviluppo personale e professionale dei giovani della Città di Teramo e della Provincia tutta.

La visione è organica, strutturata in quelli che sono percorsi formativi di altissima qualità in termini di competenze e capacità ben spendibili nel mondo del lavoro e dell’occupazione, le sole in grado di garantire la tenuta economica e sociale del nostro tessuto di vita.

Una rivoluzione non solo formativa quanto di territorio, che si spera possa rappresentare quotidianamente opportunità continua di crescita e sviluppo personale per ciascuno degli studenti e delle studentesse che si trovano a percorrere i corridoi, a vivere le aule aumentate e allestite con supporti multimediali, i laboratori, le palestre e gli spazi ricreativi di cinque realtà scolastiche di straordinario valore esplicito ed implicito.

Lunedì 11 settembre 2023, alle ore 8:00, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo in via San Marino n. 12, si terrà l’inaugurazione dell’anno scolastico e del nuovo Polo Tecnologico Economico alla presenza della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Letizia Fatigati, dell’Assessore all’Istruzione della Regione Abruzzo, avv. Pietro Quaresimale, del Presidente della Provincia, ing. Camillo D’Angelo, e del Presidente ad acta del Consiglio d’Istituto del Polo, prof.ssa Loredana Di Giampaolo. Parteciperanno alla manifestazione, in rappresentanza del Polo, gli studenti e le studentesse delle classi prime dell’I.T.T. “Alessandrini” e dell’I.P. “Marino”, accompagnati dai rispettivi genitori e dai coordinatori e docenti in servizio nelle classi suddette.

Questa la dichiarazione della Dirigente Scolastica Fatigati: «è stato un primo settembre di cambiamento per me e con profonda gioia e onore esprimo i miei più cari ringraziamenti a tutto il Personale Docente e ATA del Polo per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Dedizione, serietà, onestà professionale e competenza alta su ogni area di progettazione affrontata nelle scorse settimane con i Vicari, proff. Amalia Savini e Roberto Salvatori, i Docenti responsabili dei cinque settori formativi di cui il Polo si compone, la DSGA Clelia Di Menno Di Bucchianico e il Personale tutto. Rivolgo un pensiero di gratitudine alle Presidi Manuela Divisi, Caterina Provvisiero, Stefania Nardini e, accanto a loro, ai numerosi Dirigenti che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle due realtà scolastiche. L’accoglienza ricevuta mi ha aiutata a superare il distacco dall’Istituto TERAMO 5, dove lascio altrettanti uomini e donne di valore ai quali, assieme al collega Candeloro Di Biagio giungano i miei più cari auguri di sereno anno scolastico ».