IT-Alert, il test del messaggio d’allarme della Protezione Civile nelle Marche ed in Abruzzo

Sono già cominciati in alcune Regioni italiane i test di IT-Alert, il servizio messo a punto dalla Protezione Civile per allertare la popolazione in casi di un imminente pericolo, che a settembre verranno completati anche nelle Marche ed in Abruzzo.

TERAMO – In caso di un’emergenza, in corso di svolgimento oppure imminente, un messaggio di allerta comparirà sul telefono di tutti. E’ così che funziona in estrema sintesi IT-Alert, il servizio approntato dalla Protezione Civile per inviare comunicazioni alla popolazione in caso d’emergenza. Le sperimentazioni sono già partite in alcune regioni e saranno completate su tutto il suolo nazionale avverranno in tempi diversi, a seconda deli territori. IT-Alert sarà sperimentato nelle Marche martedì 12 settembre alle 12:00, mentre in Abruzzo il test avverrà il 26 settembre, alle 12:00.

In quelle date, tutti i telefoni collegati a celle di telefonia mobile delle due Regioni, riceveranno un messaggio di prova. Grazie alle cell-broadcast, le comunicazioni d’allerta viaggeranno anche in caso di limitazioni alla copertura o di saturazione della banda telefonica.

Il testo del messaggio reciterà in italiano ed in inglese: «Avvisi di emergenza. IT-alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.IT-alert.IT e compila il questionario».

Si tratta di una sorta di prova tecnica di trasmissione, che non richiede alcun azione da parte dei cittadini. Una volta ricevuto il messaggio di prova, è richiesta soltanto la compilazione di un questionario on-line, in forma assolutamente anonima. Nessun dato personale dei destinatari del messaggio sarà in qualche modo trattato dal dipartimento della Protezione civile e dall’operatore telefonico di riferimento.