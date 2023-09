La denuncia: «a Martinsicuro servizi mensa e scuolabus aumentati anche del 200%»

L’accusa giunge dal circolo locale del Partito Democratico: «in una fase economica difficile l’Amministrazione comunale ha pensato bene di aumentare in maniera considerevole servizi per le famiglie».

TERAMO – Aumenti nei servizi a domanda individuale, con rincari che arrivano in certi casi al 200%. Questa è la denuncia del PD di Martinsicuro che punta il dito in particolare contro gli aumenti dei servizi mensa e scuolabus: «Nel servizio di trasporto scolastico ad esempio, alcuni aumenti ( …..se così vogliamo chiamarli…) sono di oltre il 100% per alcune fasce di reddito, come per la fascia ISEE 20-24 Mila euro, dove si passa dalla tariffa di 106 euro del 2022 a quella di 270 euro del 2023, addirittura per la fascia ISEE 10-12 Mila euro si passa da 65 a 180 euro sfiorando il 200% di aumento.

Secondo i dem truentini, «In un periodo storico complicato l’Amministrazione comunale ha pensato bene di aumentare in maniera considerevole la tariffe dei servizi […] un Comune dovrebbe erogare alcune tipologie di servizi per la cittadinanza, tendendo ad essere il più possibile inclusivo economicamente, mantenendo bassi i costi, allargando così la platea di coloro che possono usufruirne e non, come in questo caso, fare cassa su questi, soprattutto con le famiglie in situazioni di debolezza economica».

Il PD, lamenta il fatto che l’Amministrazione di Martinsicuro non abbia stanziato una cifra per i servizi a domanda individuale per contrastare gli aumenti dei servizi scuolabus e mensa dall’avanzo di bilancio, «rivendicato in pompa magna», ma che abbia preferito investire tutto nelle opere pubbliche.

La nota del PD conclude: «Nella prospettata “città cantiere” (senza ponte ciclopedonale ) del prossimo futuro alcuni lavori edili e civili vengono prima dell’accessibilità ai servizi dei cittadini e soprattutto dei più piccoli, in pratica si preferisce “spremere” le famiglie invece che fermarsi un attimo a riflettere».