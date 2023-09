Piazza Barbizzi di Villa Rosa affollata per “Il Barbiere di Siviglia”

Oro per Asja Varani, argento per Leonardo De Angelis e Giulia presti, bronzo per Edda Paoluzzi. Casmirri: «orgoglio martinsicurese, orgoglio abruzzese».

TERAMO – Scorpacciata di medaglia per la Rolling Pattinatori Bosica che ai mondiali di pattinaggio corsa tenutisi nei giorni scorsi a a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, si conferma la società più titolata della Nazionale Italiana Pattinatori.

Asja Varani, dopo l’argento nella 200 metri dual TT, si è aggiudicata l’oro nella 500 metri sprint. Leonardo De Angelis si è aggiudicato l’argento nella 500 metri sprint, andando ancora a medaglia con la squadra nella 3000 metri americana, argento. Argento per Giulia Presti nella 10000 metri a punti, bronzo per Edda Paluzzi.

Alla società Rolling Pattinatori Bosica, a nome dell’amministrazione comunale, il consigliere con delega allo Sport Alessandro Casmirri ha voluto porgere i complimenti per le ottime prestazioni ai mondiali di pattinaggio corsa: «Voglio anche a nome di tutta l’amministrazione comunale, fare i complimenti agli atleti Asja Varani, Leonardo De Angelis, Edda Paluzzi ed Alessio Clementoni. Ci teniamo particolarmente a ringraziare la Famiglia Bosica per l’impegno e la passione che mette nell’investire in tale disciplina, che negli anni ha dimostrato il successo di una grande società che ha sempre rappresentato una fucina di campioni, capace di creare quell’ambiente ideale per esprimere al meglio le potenzialità di un’atleta. Come amministrazione siamo stati, siamo e saremo sempre vicino alla società per affiancarli nei loro progetti e nelle loro sfide. Il traguardo ottenuto oggi è il coronamento di anni di sacrifici, delusioni e vittorie sapendosi mettere sempre in gioco. Tutto questo possiamo solo definirlo un orgoglio abruzzese di cui ognuno di noi deve prendere d’esempio l’impegno la disciplina e la voglia di vincere nello sport come nella vita».