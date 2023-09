Presunti abusi su una ragazzina: tolta la patria potestà alla madre

Nelle settimane scorse nel quartiere Fontanelle di Pescara un piromane ha appiccato diversi incendi, tanto da indurre i residenti a scendere in strada ed organizzare ronde cittadine, che però al momento non hanno prodotto l’effetto deterrente sperato: ieri è andato a fuoco un albero.

PESCARA – Cestini, citofoni, bidoni, ma anche scooter ed un pianerottolo. Da alcune settimane, il quartiere Fontanelle di Pescara è interessato da incendi dalla chiara matrice dolosa. Se in un primo momento si era ipotizzato qualche gesto dimostratorio, oppure qualche tentativo di intimidazione, adesso si pensa che possa essere invece l’opera di un piromane. Ed i residenti, esasperati, hanno organizzato ronde cittadine a Fontanelle, a Pescara.

La situazione ha esasperato alcuni cittadini che, capeggiate dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, hanno organizzato ronde con lo scopo di sorvegliare le strade. I pattugliamenti però non sembrano aver spaventato particolarmente il responsabile o i responsabili: ieri sera mentre le ronde transitavano in via Caduti per Servizio, è andato a fuoco un albero in via Fontanelle. «In Via Caduti per Servizio non accade più nulla da quando ci siamo noi con le ronde della legalità» ha commentato Pettinari.

Le fiamme sono state in fretta domate dai Vigili del fuoco, prima che l’incendio potesse espandersi ai terreni limitrofi. Continuano le ricerche degli inquirenti.