Rifiuti pericolosi nella piana del Fucino: sequestrati sette ettari a Celano

Acqua stagnante e materiali vari ritrovati in tre scavi in un campo agricolo a Celano. L’area è stata posta sotto sequestro.

L’AQUILA – Scarti della lavorazione agricola, teli di plastica, sacconi pieni di materiale vario ed ancora da verificare, bottiglie di vermicida vuote, prodotti chimici ed altro ancora. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Avezzano in un’area agricola nella piana del Fucino, nel comune di Celano, dove sono stati sequestrati sette ettari nei quali erano stati abbandonati rifiuti pericolosi.

Le fiamme gialle hanno trovato tre scavi di ingenti proporzioni, lunghi 150 metri, larghi 4 e profondi 5, per 9000 metri cubi complessivi circa. Qui i materiali di scarto, tra i quali bobine di TNT (tessuto non tessuto) e sacchi per l’edilizia, erano abbandonati in pozze di acqua stagnante.

Il proprietario dei terreni contenti rifiuti pericolosi è risultato essere il titolare di diverse aziende agricole, alcune delle quali attive proprio nella piana del Fucino, provviste peraltro di certificazione biologica. L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per la violazione del Codice dell’Ambiente.