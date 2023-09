Salvini a Silvi inaugura la campagna elettorale per le Regionali del 2024

Piazza Marconi piena per la festa regionale della Lega, nel primo comune a guida leghista d’Abruzzo, dove il segretario federale Matteo Salvini ha aperto la campagna elettorale in vista delle Regionali del prossimo anno.

TERAMO – Il Ministro dei Trasporti e segretario federale della Lega Matteo Salvini, ha fatto visita a Silvi, alla festa regionale del partito, per un comizio con il quale è stato dato il la alla campagna elettorale per le Elezioni regionali del marzo 2024. Ad accoglierlo, il segretario regionale Luigi D’Eramo, che secondo qualcuno sarebbe alle prese con una fronda interna di malpancisti, ma che godrebbe dell’appoggio del “capitano”, e il primo sindaco leghista in terra abruzzese, Andrea Scordella.

Salvini ha speso parole di incoraggiamento per sé e per i suoi. E’ convinto che la Lega sarà una protagonista della corsa alle urne abruzzesi ed ha speso parole di apprezzamento per i vertici del partito regionali. Non poteva però mancare un riferimento ai pezzi che il Carroccio ha via via perduto per strada dal 2019 a oggi. Di 10 Consiglieri regionali ne sono rimasti soltanto 4 e recentemente anche la eurodeputata aquilana Elisabetta De Blasis ha lasciato. «Per uno che ne esce ne entrano due. La Lega ha bisogno di energie e forze nuove e ho chiesto a Luigi D’Eramo di aprire e a breve ci saranno novità e la Lega alle prossime regionali, anche in Abruzzo, sarà determinante» ha commentato noncurante il segretario.

La piazza era piena, ma il clima rispetto a cinque anni fa è cambiato. Se all’epoca, Salvini scendeva in Abruzzo per trainare la locomotiva del centrodestra, adesso i pesi specifici interni all'”alleanza”, in termini di percentuali elettorali, vedono Fratelli d’Italia come indiscussa prima voce, mentre la Lega è staccata da un sensibile gap.

Quindi, se a detta di diversi analisti Marsilio “ha governato con i voti della Lega” adesso è la Lega che si trova a rincorrere i voti di Fratelli d’Italia. All’epoca FdI si attestava al 6%, mentre il Capitano toccava punte del 30%, tanto che da lì a pochi mesi sarebbe arrivato a chiedere pieni poteri durante un’insolazione a Milano Marittima. Il tutto con una probabile dispersione dei voti di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi, che potrebbero mischiare ulteriormente le carte in tavolo.

Il candidato di coalizione comunque, salvo clamorosi ed al momento non ipotizzabili colpi di scena, sarà il presidente uscente, Marco Marsilio, che, oltre a fare il punto sui dossier che hanno “in comune”, ha ringraziato Salvini per le parole di apprezzamento spese nel suo comizio a Silvi: «Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia, il sostegno e la sua costante presenza in Abruzzo. Una presenza che rende più forte la coalizione e l’azione di governo che stiamo svolgendo insieme. Gli impegni nuovamente assunti di fronte agli abruzzesi sul raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, sulla sicurezza delle nostre autostrade, sulla terza corsia dell’A14 e l’apprezzamento sull’operato complessivo della squadra vincente oggi al governo della Regione, ci spronano ad andare avanti e a trasformare presto in cantieri e opere pubbliche tutti questi obiettivi. […] Miliardi di investimenti come mai si erano visti in Abruzzo, che costituiscono un vero e proprio punto di svolta nella dotazione delle infrastrutture».